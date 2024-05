Rafael Monte: "Hay que reenfocar la asistencia pensando menos en el profesional y más en el enfermo"

Al frente del servicio del Hula que da un tercio de las altas del área médica, el doctor Monte explica algunos de sus planes como coordinador.

¿Cuáles son sus principales propuestas para el servicio?

Intentaré reenfocar los procesos asistenciales pensando menos en los profesionales y algo más en los enfermos.

Ponga un ejemplo.

En planta de hospitalización el servicio trabaja genial. Los datos de resultados asistenciales de altas, éxitus, estancias medias... son buenos, están al nivel, si no son mejores, que los del resto de hospitales de Galicia. Pero creo que podemos enfocarnos más al paciente. A un paciente ingresado se le despierta a las 6.30 para hacer análisis; a las 7.00, le toman la tensión, a las 7.30 le traen el agua; a las 8.00, el desayuno; a las 9.00 le vuelven a tomar la tensión; a las 10.00 pasa el médico; a las 11.00, la enfermera; a las 11.30 le quitan el agua... Y el paciente, que está intentando leer o descansar, se pregunta si lo van a dejar en paz. Y a un anciano no le ayuda a que se oriente en el espacio y en el tiempo todo ese barullo. A menudo es algo que no tenemos en cuenta porque es la rutina de todos los profesionales, pero a lo mejor podemos coordinarnos de otra manera. Quizás no hace falta hacer todas las analíticas en ayunas, lo cual supone despertar al paciente prontísimo. Quizás el número de contactos, entradas y salidas de la habitación, podemos agruparlos de otra manera.

La verdad es que si estás en el hospital como acompañante te das cuenta de que es un sitio más ruidoso de lo que pensabas.

Exacto. Habría que respetar el horario de descanso de los enfermos... Creo que hay un margen tremendo de mejora ahí, que los médicos debemos trabajar más en equipo con enfermería y que podemos tomar medidas que afecten a todos para trabajar de una manera más organizada. Me gustaría que hubiera reuniones estructuradas del staff médico con el de enfermería todas las mañanas antes de pasar visita. También quisiera que Trabajo Social estuviera representado en esas reuniones para detectar problemas sociales de los enfermos el día de ingreso y no el del alta.

Interna tiene que ser el servicio, junto con Geriatría, en el que más se dé esa situación en la que un paciente debe recibir el alta y sigue ingresado porque no tiene a dónde ir.

¿Y quién conoce mejor esa situación? Muchas veces es la enfermera la que está todo el día con el paciente y, si se mejora la comunicación en el equipo, quizás los puedes detectar el primer día de ingreso. Además, hay un porcentaje de pacientes en los que tú decides el alta hospitalaria durante la mañana, pero en muchos de ellos puedes preverla para 24 horas. Si eso lo avisas con tiempo, puede hacer que los traslados sean mejores, más eficientes. Y si puedes programar las altas, el servicio de admisión puede programar mejor la gestión de camas. Otra cosa que hay que intentar es que no se informe, que no hablemos con los familiares, en los pasillos.

Eso en hospitalización ¿y en otras áreas?

Creo que el hospital de día de procesos tiene un margen de mejora también importante. Ahora mismo estamos viendo allí ingresados y algunas patologías concretas, pero tenemos que intentar conectarlo de verdad con atención primaria y con el servicio de urgencias para que sea un aliviadero de ingresos y también para un control efectivo de muchas de las altas de pacientes crónicos complejos que damos en hospitalización. Tengo intención de utilizar más el Telea desde el hospital de día para el seguimiento de pacientes crónicos complejos que reciben el alta pero que tienen un perfil que los hacen muy susceptibles de reingresar. Desde su casa meten sus constantes vitales en una aplicación y eso se controla en una pantalla de ordenador por una enfermera gestora del hospital. Detectas un problema y a lo mejor tienes que verlo a los cinco días porque vuelve a tener disnea o porque va a tener edemas... Creo que el futuro está en las estructuras asociadas al hospital que permiten la ambulatorización precoz de pacientes cuando sea posible y redunde en calidad de vida. A los pacientes les da igual que los vea un cardiólogo, un endocrino… lo que quieren es estar sanos, no reingresar, no tener que venir a urgencias después de una alta hospitalaria. Quieren calidad de vida, quieren caminar, quieren leer el periódico y eso es a lo que nos tenemos que enfocar. Y a ver si eso lo podemos medir.

Explique ese objetivo de medir los resultados.

A medio plazo me gustaría medir resultados en salud. Tenemos un sistema que está enfocado a la ponderación por actividad: cuántos TACs tenemos que hacer, cuántas cirugías, pruebas, analíticas… Incluso se deciden a veces inversiones en los servicios en función de la lista de espera que tienen, no de los resultados de salud que obtienen. Y como decía antes, ¿qué le importa a los enfermos?

Estar sanos.

Justo. Los enfermos quieren tener calidad de vida, estar sanos, no tener dolor, no ingresar, no reingresar, no ir a urgencias. Pero tenemos un sistema que tiene dificultades para medir esos resultados en salud: la mortalidad intrahospitalaria, la extrahospitalaria, los reingresos a diez días, a 30 días, las infecciones... Yo creo que la próxima revolución, lo que llaman la estrategia del valor, es medir lo que le importa al paciente, no solamente resultados en salud potentes como mortalidad, reingresos, visitas Urgencias o a PACS, sino también la perspectiva del paciente respecto a cuál es su calidad de vida después de hacer las cosas que le estás haciendo y cuál es la experiencia del paciente respecto a los contactos que tiene con el sistema. Es que a lo mejor yo hago venir a un paciente cada dos días al hospital de día porque estoy muy preocupado por él y lo tengo allí desde las ocho hasta las 14.00 de la tarde y él preferiría venir mucho menos. Pero no le preguntamos. Asumimos que lo que hacemos por él es lo mejor, pero eso no deja de ser una especie de despotismo asistencial ilustrado.

Dudé sobre si debía ponerme a ver pacientes pero dejé de dudar al ver que había 57 ingresos

Ha vuelto a ver pacientes. Un médico que se centra en la gestión ¿puede volver a la clínica después de 6 años sin ponerse al día?

Tuve mis dudas sobre si debería ponerme a ver pacientes. No sé si era por miedo a hacerles algo mal o por una ansiedad mía sobre si iba a ser capaz de hacerlo. El caso es que coincidió que el día que me integré era el lunes de Pascua, el lunes después de Semana Santa y había 57 ingresos por ver. Ahí se me quitó la tontería de vez. Creo que es la mejor manera de enfrentarte a tus miedos: ir a por ellos.

Las gerencias han pedido al personal extensiones de jornadas o traslados a otros hospitales para cubrir ausencias o guardias. ¿Se ven esas medidas de otra manera cuando en vez de en la gerencia se está al frente de un servicio?

Lo que he encontrado siempre, en general en todos los profesionales a los que hemos pedido ese tipo de colaboración, ha sido compromiso, especialmente en el servicio de Medicina Interna. Se desplazaron a Burela a hacer consultas y guardias. La cultura del servicio es la de un grupo cohesionado. Además, la sensación del internista siempre es la de que es una especialidad en la que no puedes decir ‘de lo mío no es’ porque eres un médico general. Creo que esa penitencia ya va en la profesión, la de las ganas de intentar echar una mano y colaborar.