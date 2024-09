Monte: "La prestación de ayuda a morir tiene un gran impacto pero el paciente se va en paz"

¿Qué funciones tiene exactamente la comisión que preside?

Tiene la función de verificar que los procedimientos se realizan conforme a la ley. Gestiona, por otra parte, las reclamaciones. Si al paciente, en cualquier punto del proceso, se le deniega continuar con él puede hacer una reclamación a la comisión, que tendrá que dirimir quién tiene razón, si el paciente o el médico cuando las opiniones son encontradas. Y otra de las funciones es evaluar cómo se hace la prestación de la ayuda a morir en Galicia, hacer un informe general de cómo se ha desarrollado durante ese año y proponer mejoras en el procedimiento

Hace un seguimiento del proceso pero no es el organismo al que el paciente dirige inicialmente la solicitud.

No, el paciente realiza la solicitud en presencia de un profesional sanitario, que hace solamente de testigo. Esa solicitud entra en cualquier registro; se puede hacer en el hospital, pero puede ir a cualquier registro y se traslada a la Dirección Asistencial de referencia del paciente, del área de Santiago, Lugo o la que sea. Y ahí empieza el procedimiento. Pero la comisión no entra hasta que se realiza una primera verificación, en el momento en el que el médico responsable dice que efectivamente ese caso cumple los criterios .

¿Cuáles son los motivos por los que se rechaza una solicitud?

De las que he visto cuando era director asistencial alguna se rechazó porque no cumplía los criterios. La ley establece que tiene que ser una enfermedad crónica, irreversible, que produce un sufrimiento que no se puede aliviar por otros medios y que el paciente debe haber sido informado de todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas que tiene.

Estoy recordando aquel caso de una madre compostelana que se negaba a que su hija recibiera la eutanasia. ¿Entraría dentro de las funciones de la comisión analizar la petición de un tercero sobre una solicitud de eutanasia?¿De un progenitor con respecto a su hijo, de un esposo hacia una esposa?

El titular del derecho es el paciente. No su madre, ni su hermano, ni ningún tercero. Lo que creo que hay que verificar al principio del procedimiento, cuando se hace la deliberación por parte del médico responsable, es que el paciente ha tomado la decisión con capacidad volitiva, que no tiene interferidas sus capacidades; que es libre y toma la decisión de forma autónoma y no influido por terceras personas. Eso es lo que se comprueba en esa verificación primera y en el informe del médico responsable. Luego eso todavía se corrobora por un médico consultor, ante otro médico diferente, que revisa la historia y puede ir a ver al paciente también para ver si su valoración coincide con la del médico responsable.

Aunque empieza ahora a presidir ese órgano, como director asistencial ya era la personas que recibía las solicitudes y se aseguraba de que se cumpliera el proceso en el área de Lugo, ¿Diría que hay un buen acceso a esa prestación? ¿Que se respetan los plazos?

Creo que en general, sí. Hay dificultades porque es algo nuevo para enfermos y también para médicos. A veces los procedimientos se pueden dilatar un poco más de la cuenta por cuestiones como que el propio paciente pida un aplazamiento.

Quiere decir que es por voluntad del paciente...

Sí. También por cuestiones como la que vimos recientemente, un paciente que estaba esperando por el resultado de unas pruebas para acabar de tomar la decisión. En general, creo que se están cumpliendo los plazos. Más o menos la mitad de procedimientos se están haciendo en el domicilio de los enfermos. El resto se realiza en el hospital y en algunas ocasiones incluye donación de órganos.

¿Qué es lo más difícil en la prestación de la ayuda a morir? ¿Encontrar al médico responsable?

Bueno, esa es la primera dificultad, pero creo que se va aliviando con el paso del tiempo. Muchos médicos están acostumbrados a sedar pacientes en situación paliativa por síntomas incontrolables. Otro tema es que un paciente consciente, despierto, te diga que quiere iniciar el procedimiento de ayuda a morir. A eso no están acostumbrados. Ha supuesto para muchos un gran impacto. Con el tiempo pueden acabar integrándolo en las prestaciones normales pero eso no se consigue de un mes para otro. Hay objetores de conciencia pero también un componente de desconocimiento sobre qué supone y de implicación emocional que te echa un poco para atrás. Reconozco tambien que el procedimiento administrativo es duro. La verdad es que, en general, lo que he encontrado es gente que dice: "Bueno, este paciente es mío, lo conozco. Me hago cargo".

El día en cuestión no puede ser sencillo para nadie.

Con los que he hablado después del procedimiento me han dicho que han sido experiencias intensas, pero vienen como en paz. El paciente está muy convencido de que quiere hacerlo, la familia apoya la decisión, están en su casa, se han despedido... Lo que me han transmitido es que tiene un impacto emocional intenso, pero, a la vez, su sensación es que se ha ido con tranquilidad.

Ahora que ha vuelto a la actividad asistencial, ¿le ha pedido algún paciente que fuera su médico responsable, que le acompañara en ese proceso?

No.

¿Qué haría si se lo pidiese?

Diría que sí.

La prestación se está asentando, y cada vez surgen más solicitudes por enfermedad mental. ¿Se podrían aprobar estas peticiones?

En Galicia se registró una solicitud que no llegó a término, se rechazó. Es un tema delicado porque ahí entra la autonomía y capacidad intelectual y volitiva del paciente a la hora de decidir. Por ejemplo, un paciente esquizofrénico paranoide, que tiene una percepción de la realidad distorsionada, ¿puede solicitar la prestación de ayuda a morir?

Una persona con una depresión gravísima que no consigue mejorar con el tratamiento...

No está nada claro. Habrá que analizar caso por caso y ceñirse a lo que pone la ley: enfermedad crónica, imposibilitante y que provoca un gran sufrimiento y atender a la capacidad volitiva, de decisión y autonomía del enfermo. Pasa lo mismo en pacientes con demencia. Si solicitan la prestación de ayuda a morir, ¿cómo se valora si es autónomo para tomar esa decisión? Son situaciones complejas porque al principio de la demencia, tras el diagnóstico, probablemente no la solicitarías y si lo hicieras no estarías todavía en una situación de gran sufrimiento. Y cuando avanzase la enfermedad y ya estuvieras en esa situación quizás ya no tendrías capacidad para hacer esa solicitud ni autonomía para decidir.