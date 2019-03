Los radares de la ciudad no funcionan porque no se renovó la homologación

Los radares que el Concello tiene instalados en la ciudad no funcionan desde hace semanas debido a que todavía no ha sido renovada la homologación anual por parte del Ministerio de Industria. Según pudo saber este periódico, los aparatos tienen que obtener un Certificado de Verificación Periódica que luego le sirve a la Policía Local para tramitar las multas que se imponen a los conductores que sobrepasan los límites establecidos.

Debido a esta anómala situación, en la actualidad no se estaría tramitando ninguna sanción dado que está caducada la homologación de los tres aparatos de los que ahora se dispone para controlar la velocidad. El Concello tiene instalados en la actualidad cuatro puntos de control por radar en la ciudad. Dos en la Ronda da Muralla -a la altura del edificio multiusos de la Xunta y al lado de la Porta do Carme-, otro en la Avenida de Madrid y uno más en Duquesa de Lugo. Sin embargo, solo dispone de tres aparatos, de tal forma que uno de ellos se intercambia de forma aleatoria entre los dos últimos puntos de control citados.

El gobierno local no quiso confirmar este martes el apagón que sufren los radares y el gabinete de prensa explicó que desde el servicio municipal de ingeniería y la asesoría jurídica solo podían informar de que "cando caduca a homologación dun radar renóvase a verificación".

Además, añade que en todo caso el Concello no podría confirmar si los radares están o no funcionado, porque supondría "revelar información que podería poñer en perigo a seguridade do tráfico na cidade". Incluso se explica que, de hacerlo, la administración local podría incurrir en un "ilícito" y se recuerda que un sindicalista de la Policía Local llegó a ser expedientado por un supuesto delito de revelación de información.

Los radares instalados en la ciudad suponen la principal fuente de ingresos por multas del Concello, dado que de las casi 25.000 multas que se impusieron en el año 2017 en la ciudad, 9.224 correspondieron a excesos de velocidad detectados por estos dispositivos.