Rabuda SLU gestionará la cafetería de O Vello Cárcere

Rabuda SLU será la encargada de la gestión de la cafetería de O Vello Cárcere. Pagará una cuota de 100 euros mensuales y podrá explotar el local durante diez años, prorrogables durante otros cinco. La adjudicataria gestiona ya un local de hostelería en el barrio de Recatelo, la antigua Cervecería Internacional, ahora Restaurante Rabuda.

El gobierno local llevaba seis años intentando adjudicar este espacio, pero los anteriores intentos no fueron fructíferos por las características que tiene el lugar y porque es necesario hacer una inversión importante en él para poder ponerlo en funcionamiento.

"Somos conscientes de que a súa posta en marcha esixirá de certo investimento para dotalo de mobiliario e completar o seu equipamento, polo que agardamos que este esforzo redunde tamén no conxunto da cidade convertendo a cafetería do Vello Cárcere non só nun novo punto de encontro social e referente gastronómico, senón tamén nun reclamo turístico que aproveite a súa privilexiada ubicación", señaló la concejala responsable de Contratación del Concello y portavoz del gobierno local, la socialista Paula Alvarellos.

La oferta de Rabuda fue la única que optó a gestionar este espacio en el último concurso público convocado por el Concello. Ahora, una vez se compruebe que reúne todos los requisitos, se procederá a la adjudicación y la formalización del contrato.

Para que el local, que tiene unas grandes vistas sobre una parte de la muralla y de la ciudad y tendrá delante una gran zona verde y peatonal, tras la reforma que está prevista, resultase más atractivo para gestionar, el Concello hizo algunos cambios en él, fundamentalmente para dotarlo de una entrada independiente a resto del edificio y para mejorar su accesibilidad. Invirtió unos 30.000 euros, recordó Alvarellos, que por otra parte destacó que las condiciones en las que fue ofertado esta última vez fueron las mismas que en la anterior.

"Isto constata a idoneidade dos últimos pregos presentados, en tanto resultaban acertados e atractivos para favorecer a explotación do establecemento, ao tempo que nos indica que a actividade económica de Lugo se está a recuperar e volve a existir interese empresarial por levar adiante novas iniciativas, como así o advertimos cando retomamos o proceso", afirmó.