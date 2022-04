"Quise abrir un negocio de alquiler de quads y patinetes en Lugo y me estafó"

La Audiencia Provincial de Lugo celebró este jueves un juicio contra un hombre, Jorge Z.G., acusado de estafar cerca de 100.000 euros a una joven que pretendía montar una franquicia de alquiler de patinetes eléctricos y quads en la capital lucense. El hombre —que afronta seis años de cárcel— negó los hechos en el juicio y aseguró que cumplió todo lo que había pactado con la denunciante y que fue ella quien "desapareció de la faz de la tierra".

La chica, sin embargo, ratificó que el acusado la engañó y truncó sus planes de futuro. "Alquilé el local, lo arreglé, pagué los vehículos y puse todo mi empeño para poder abrir lo antes posible, pero me engañó. Fue muy duro, tanto a nivel profesional como personal", dijo.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular mantienen que, en junio de 2017, el acusado se presentó ante la víctima como el administrador de una empresa, ofreciéndole contratos de franquicia para la explotación, en Lugo y en Santiago de Compostela, de una actividad consistente en el alquiler turístico de vehículos eléctricos y quads. El hombre presentaba su negocio como una empresa cabecera del sector, "generando la apariencia de un negocio novedoso y prometedor". De este modo, la joven confió en él y contrató la franquicia.

Antes de suscribir los contratos, el acusado, que ya tiene dos condenas por estafa, le pidió que comprase seis quads y siete patinetes. Para financiarlos, la víctima suscribió contratos financieros con una entidad bancaria por importe de 94.188 euros. Sin embargo, una vez abonadas las facturas, el acusado solo entregó un quad. Además, le envió siete patinetes "que no se correspondían con lo acordado, al no coincidir los números de chasis con lo reflejado en el contrato, por lo que no pudo obtener las licencias".