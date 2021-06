Quiroga Ballesteros ya luce su renovada imagen una vez finalizadas las obras

Quiroga Ballesteros ha dejado en diez meses de ser una céntrica calle con tráfico rodado para convertirse en una gran plaza peatonal de más de 2.600 metros cuadrados de superficie. Sus obras, cuyo presupuesto ascendió a unos 732.000 euros, ya están finalizadas.

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, que visitaba el martes la zona con los demás concejales del BNG y los técnicos responsables de la obra, destacaba que Lugo gana un nuevo espacio peatonal en el centro de la ciudad, en donde ya cuenta con casi 50.000 metros cuadrados sin tráfico constante.

Coincidiendo con la apertura de esta plaza el área de cultura del Concello de Lugo ha programado tres espectáculos para este fin de semana. El próximo viernes, a las 20.30 horas, actuará el grupo Nebra, que mezcla música tradicional gallega con rock y electrónica. El sábado, a las 18.30 horas, será el turno de un espectáculo de cine mudo de animación con música en directo del pianista Luís Monsalve. Y el domingo, a la misma hora, la banda Por Mi Swing.

Esta gran plaza peatonal, en la que también se ha renovado el saneamiento, las instalaciones eléctricas y el alumbrado público, cuenta con ocho espacios ajardinados y otros tantos bancos en cemento, de los que cuatro están recubiertos de madera y dos de ellos tienen respaldo.

reacciones. Más que nunca el dicho de que cada uno habla de la feria según le va en ella se puede aplicar en Quiroga Ballesteros. Transeúntes, hosteleros y vecinos de la zona aprecian ventajas en su peatonalización, los empresarios de la Plaza y el Mercado no.

"No me gustaba la idea, pero estoy encantada. Queda una calle con mogollón de vida, Me encantan también las terrazas", afirma una vecina, que tiene además su despacho profesional en Quiroga Ballesteros, que prefiere mantener su anonimato. Eso sí le pone dos peros, las farolas en forma de triángulo invertido, por su estética, y las papeleras metálicas que están incrustadas en los bancos porque tienen tapa.

También era reticente una usuaria de la plaza de abastos, María Concepción Nieto. "Tenía mis reservas al principio. No me parecía oportuno porque ya estaba bien como estaba, pero me gusta como queda. Es una plaza preciosa", señala esta septuagenaria.

Otro vecino de esta calle de la capital lucense reconvertida en plaza, Yago Gasalla, aplaude la peatonalización, pero considera "justita" la decoración. "No me acaba de convencer esta estética minimalista", dice.

Uno de los hosteleros de la calle, David Moldes, del café-bar Plaza, se muestra «a favor» de que sea peatonal, porque considera que atraerá a más transeúntes. De hecho, apunta que "ya se ve más gente paseando". Y hace votos para que "se mantenga como está, limpia, sin pintadas, con los árboles...".

Ana Cela, que tiene una frutería, ejemplifica el malestar de algunos comerciantes. "A Praza require levar peso e o peso sen un coche, malo", dice esta empresaria, que añade que "é un golpe grande que quitaran a parada do bus urbano do fondo de Santo Domingo".

Otra usuaria, Isabel Varela, que suele acudir una o dos veces a la semana a comprar a la plaza de abastos, tiene sensaciones enfrentadas. Le parece que "queda bien" y que "las plantas son muy bonitas", pero echa en falta "no poder dejar el coche un minuto para recoger la carga".