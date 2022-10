Quique Bordell: "Ligo cuando saco la gaita"

No se declara especialmente forofo de las fiestas de San Froilán. Sin embargo, sí es un devorador de pulpo y un gran cliente del Tren de la Bruja, su barraca favorita del recinto ferial. Eso sí, la cartera no la afloja mucho por lo que, quitando el pulpo y el Tren de la Bruja, a Quique Bordell le salen económicas las fiestas.

Con gracia y un montón de ironía, el pintor lucense afirma que, vestido con el traje tradicional, se liga muchísimo. Especialmente, si saca la gaita. En cuanto a su prenda favorita del traje, a Bordell solo le preocupa una cosa: protegerse del frío. Especialmente, su parte del cuerpo más delicada, dadas las circunstancias de su escasa cabellera: la cabeza. De ahí que asegure que su prenda favorita sería... un peluquín.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una ración de pulpo en las casetas de San Froilán? Contestaría a esta pregunta con el famoso dicho: "Un día é un día e un peso gastouse". Y, con eso, creo que ya lo digo todo.

¿Cuál es la fórmula mágica para que tiene esta fiesta para que se distinga de otras?

Pues quizá sea el puesto de paraguas que tiene la Paragüería Lucense en las fiestas.

¿Hay algo que nunca se pierda en cada edición?

Subirme al Tren de la Bruja. Es una atracción que me encanta y no me la pierdo todos los años.

¿Cuál es su nivel de gasto en las fiestas de San Froilán?

Mi gasto es muy limitado. No gasto gran cosa en las fiestas.

¿Churros o castañas?

No escogería ni una cosa, ni tampoco la otra. ¡Solo pulpo y más pulpo! ¡Para eso es San Froilán!

¿Qué San Froilán prefiere: el de las multitudes del Domingo das Mozas o el más tranquilo del resto de los días de semana?

Pues, si te digo la verdad, el día que prefiero es el del post San Froilán. Ese es mi día favorito, cuando todo vuelve a la normalidad del resto del año.

¿Cuál es el cachivache que todos los años compra en los mercadillos del San Froilán?

La pecera con el pececito dentro. ¡Están muy ricos fritos esos pececitos! Por eso me gustan.

¿Echa de menos a los senegaleses en estas fiestas?

Sí, mucho.

¿Cree que se liga mucho en las fiestas de San Froilán?

Siiiiií, sobre todo cuando me pongo el traje tradicional y saco la gaita.

Si tuviera que resumir las fiestas en una palabra, ¿cuál se le ocurriría?

¡Mogollón!

¿Cuál es ese secreto inconfesable relacionado con las fiestas que nunca le contó a nadie?

Vamos a ver: un secreto es un secreto y ya no hay más que decir.

¿Cuántas veces en su vida vestiría el traje tradicional?

Solo en privado.

De tener que escoger una prenda, ¿cual elegiría y por qué?

El peluquín. ¡No sabes el frío que pasamos los calvos en esta ciudad! Incluso en San Froilán.