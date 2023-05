El quinto hostel de Lugo abrirá en Recatelo con 20 literas

Lugo sumará un nuevo hostel, un tipo de alojamiento económico y comunitario en auge en muchas ciudades, en las próximas semanas y estará en el barrio de Recatelo, zona muy próxima al casco histórico que está viviendo cierto renacer al calor de la reciente peatonalización.

El establecimiento se llamará Brétema, está en la Rúa Isaac Díaz Pardo, dispone de 20 literas, cinco duchas (una en baño adaptado para personas con discapacidad) y está casi listo. La previsión es que pueda recibir huéspedes ya en Arde Lucus. De hecho, ya tiene algunas reservas.

El hostel ocupa dos bajos en los que en su día funcionaron una carnicería y un restaurante y, además del módulo de habitaciones, cuenta con otros espacios propios de este tipo de alojamientos, como una zona de estar y una cocina. Dispondrá de servicios también habituales, como lavadora y secadora y funcionará sin apenas personal, salvo para limpieza.

Los promotores de este establecimiento tienen experiencia en el sector, ya que en su día pusieron a andar el Root&Boots, el albergue que está al lado del puente romano.

En la ciudad existen en este momento otros cuatro establecimientos de este tipo, en Carril de Caiñós (Four Rooms), que está en las inmediaciones del Camino Primitivo a su entrada por la ciudad, y en el casco histórico, en la Rúa da Cruz (Cross), en la Rúa do Miño (Viatori) y en la Rúa Falcón (Portón do Recanto), los dos últimos en A Tinería. A estos hay que sumar el albergue privado A Chanca, también al lado de la ruta jacobea, y los dos públicos de la Xunta, en la Rúa Nóreas y en Pintor Corredoira.

Los hostel son alojamientos enfocados a personas que están de paso por la ciudad y pernoctan una o a lo sumo dos noches, como pueden ser peregrinos y mochileros o gente que acude a fiestas u otros eventos, como festivales.

El nuevo hostel de Recatelo se comercializará a entre 16 y 22 euros la cama por noche, en función de si es temporada baja o alta, y ya está generando interés en canales comerciales como Booking. Y uno de los aspectos que están valorando algunos potenciales clientes es el hecho de que no está en una zona saturada de locales de hostelería, lo que facilita el descanso, explican Toño Pérez, promotor de este nuevo negocio de Recatelo, que está a apenas 50 metros del Camino Primitivo.

El barrio de Recatelo experimenta cierto resurgir al calor de la reciente peatonalización de algunas de sus calles

Pérez confía en las posibilidades de este barrio, que está experimentando cierto resurgir a raíz de la peatonalización de algunas de sus calles, como la que acoge el nuevo hostel. De momento solo está libre de coches hasta el cruce con Vila de Sarria, pero el gobierno local ya ha anunciado la peatonalización del siguiente tramo, hasta Cidade de Viveiro. Asimismo, contempla actuar en Carril dos Loureiros, aunque para esta última el modelo aún no está decidido.

"O barrio mellorou, tivo un cambio importante, e agora está nun momento no que hay que ver se tira para diante. Este vai ser un ano de proba", opina Pérez, quien señala que hay compromiso del gobierno local para contribuir a dinamizar el barrio en determinados momentos llevando actividades a él. En ese afán, también algunos hosteleros están empezando a organizar eventos.

Y es que, aunque en los últimos años cerraron algunos locales emblemáticos, como el César, y algunos hosteleros se despidieron de sus clientes, hubo traspasos de tascas muy populares e incluso alguna apertura.

Preparativos para abrir la cafetería del Parque

En las próximas semanas se espera también la reapertura de la cafetería del parque Rosalía de Castro, una instalación municipal cuya gestión acaba de ser adjudicada a un hostelero de Monterroso.





El Concello está pintando y poniendo a punto el local, que lleva cerrado desde finales de enero. Se prevé que abra a diario como mínimo de nueve de la mañana a diez de la noche.



La proximidad al casco histórico y la cercanía a espacios como el Parque y los juzgados hacen de Recatelo un barrio con potencial.