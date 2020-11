Quince municipios de Lugo no registraron ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días, según el mapa detallado por concellos que empezó a publicar el Sergas el pasado sábado. Son Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita de Cebreiro, Portomarín, Ribeira de Piquín, Riotorto, Sober y O Vicedo.

El que peor incidencia acumulada presenta este lunes es Vilalba (con 179 positivos en las últimas dos semanas). También por encima de los los 250 casos por cada 100.000 habitantes están Antas de Ulla (entre 1 y 9), Carballedo (11), Castro de Rei (14), Castroverde (entre 1 y 9), Cervo (14), O Corgo (12), Cospeito (12), Chantada (38), Guntín (23), O Incio (entre 1 y 9), Xove (11), Láncara (11), Lugo (318), Monterroso (22), Rábade (entre 1 y 9), Sarria (38) y Burela (36).