Quince centros de Lugo se incorporan a Edulingüe de cara al curso 2021-2022

El curso académico 2021-2022 comenzará con un total de 65 centros con modelo plurilingüe en la provincia de Lugo, de los cuales 11 se incorporan por primera vez al proyecto plurilingüe de la Xunta de Galicia (Edulingüe) en primaria, mientras que cuatro centros extienden esta enseñanza a la etapa de infantil (Plurilingüe)

Los centros de educación primaria de la capital que estrenarán el curso enmarcados en el programa Edulingüe serán el Ceip Quiroga Ballesteros y el Ceip Manuel Mallo. Mientras que en el resto de la provincia se incorporan el Ceip San Xoán, de Becerrá, el Ceip Virxe do Corpiño, de Begonte, el Ceip Xoán de Requeixo, en Chantada, el Ceip Álvaro Cunqueiro, de Mondoñedo, el Ceip de Pobra de Brollón, el Ceip Antonio Fernández López, en Sarria, el Ceip Doctor López Suárez, en O Saviñao, el Ceip Palas de Rei y el Ceip de Muimenta, en Cospeito.

Así las cosas, los centros de educación infantil que amplían esta enseñanza son el Ceip Virxe do Corpiño, en Begonte; el Ceip Virxe do Carme, en Burela, el Ceip Monte Baliño, en Pantón y el Cpr La Merced, en Sarria.

En el conjunto de la comunidad gallega serán 465 centros académicos los que habrán implantado este modelo plurilingüe, que implica la impartición de hasta un tercio del horario lectivo en lengua extranjera.

El modelo plurilingüe de la Xunta se imparte en un total de 65 centros de toda la provincia

Este dato registra un aumento con respecto al pasado curso de 42 centros más adheridos a este proyecto de implantación de lenguas extranjeras en el conjunto educativo.

EDULINGÜE. Esta acción está enmarcada en la Estratexia Galega de Linguas extranxeiras 2020, Edulingüe, cuyo objetivo fundamental es extender el plurilingüismo a todas las etapas educativas y facilitar que los alumnos puedan acreditar su nivel de lengua extranjera al final de etapa.

Este modelo, impulsado por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, comenzó a aplicarse en el curso 2010-2011 para las etapas de educación obligatoria, esto es, de Primaria y ESO, bajo el denominado plurilingüismo clásico.

Así las cosas, a partir del curso 2017-2018, Educación lo amplió a las etapas de infantil (plurinfantil), bachillerato (pluribach) y Formación Profesional (pluriFP).

Para apoyar a estos centros, la Consellería dotó a la comunidad educativa de un total de 628 auxiliares de conversación para el próximo curso académico, diez veces más que con respecto al 2008.

Centros plurilingües

Centros que se incorporan

Ceip Quiroga Ballesteros (Lugo)

Ceip Manuel Mallo (Nadela)

Ceip San Xoán (Becerreá)

Ceip Xoán Requeixo (Chantada)

Ceip Virxe do Corpiño (Begonte)

Ceip A. Cunqueiro (Mondoñedo)

Ceip da Pobra de Brollón

Ceip Antonio Fernández (Sarria)

Cpi D. López Suárez (O Saviñao)

Ceip Palas de Rei

Ceip de Muimenta



Centros que amplían a Infantil

Ceip Virxe do Corpiño (Begonte)

Ceip Virxe do Carme (Burela)

Ceip Monte Baliño (Pantón)

Ceip La Merced (Sarria)