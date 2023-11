La noche del 23 de octubre de 2012, el agente de la Policía Nacional de Lugo José Manuel Pardo Souto inició su turno de trabajo como de costumbre. La madrugada discurrió tranquila, hasta que un detenido —un reo de permiso que había destrozado a patadas los retrovisores de varios turismos aparcados en la vía pública— opuso resistencia cuando una patrulla intentaba introducirlo en comisaría. Pardo salió a la calle para ayudar a sus compañeros y acabó forcejeando con el delincuente, quien le propinó un empujón y provocó que se golpease la cabeza contra la fachada de la comisaría. Sufrió lesiones graves, pasó varias semanas en la Uci del Hula y fue trasladado al Instituto Guttmann de Barcelona, pero la suerte no jugó a su favor y falleció en mayo de 2014.

En aquel momento, Manuel Pardo tenía 40 años y dos hijos de tan solo once meses y ocho años de edad. Este último, Roberto, acaba de cumplir 18 años y ha decidido seguir los pasos de su progenitor. "Quiero ser policía nacional por lo que le pasó a mi padre; para evitar agresiones similares. La persona que lo agredió estaba fuera de control y se enfrentó con varios agentes, pero podía haberlo hecho con cualquier otro ciudadano. A mí me gustaría hacer algo para que esas cosas no sucedieran y creo que la mejor forma de contribuir a ello es siendo policía", apunta.

Roberto Pardo recuerda con tristeza el accidente de su progenitor y cómo su familia intentó protegerlo de una realidad injusta y cruel, demasiado desgarradora para un niño. "Cuando mi padre estaba en el hospital me dijeron que se había ido de vacaciones, pero cuando se vino para casa ya supe que algo había pasado. Recuerdo que no se movía y no hablaba. Hubo una época en la que nos comunicábamos por pestañeos y yo le leía cuentos y libros", comenta. Tras el fallecimiento de su padre y con el paso de los años, Roberto Pardo quiso saber más sobre el incidente que le cambió la vida a su familia. "Cuando ya fui más consciente de lo que había sucedido fue bastante duro de procesar. De hecho, fui preguntando todo lo que necesitaba saber y leí las noticias que habían salido en los medios de comunicación. Y cuanto más sabía", apunta, "más me iba calando la idea de ser policía".

Con una madurez sorprendente y con las ideas claras, Roberto Pardo afronta su futuro laboral con ganas y convencido de que ha tomado la decisión correcta. "Hace unos meses que empecé a preparar las oposiciones para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía y me gustaría pasar los primeros años en la Brigada de Seguridad Ciudadana, donde estaba mi padre. Obviamente, soy consciente de los riesgos que corren los policías en la calle, pero no me asusta en absoluto. Estoy dispuesto a asumirlos porque creo que merece la pena. Estoy estudiando todo lo que puedo y me voy a esforzar al máximo para aprobar y poder incorporarme al cuerpo cuanto antes".

En su afán por vestir el uniforme de la Policía Nacional, este joven cuenta con el apoyo de sus allegados. "A pesar de lo que nos pasó, mi familia me apoya y me anima. Mi madre siempre me dijo que si esto era lo que yo quería, adelante. Y mis amigos también. Tengo una buena amiga que está preparando oposiciones para la Guardia Civil y a veces comentamos todo a lo que estamos renunciando, ya que apenas salimos y dedicamos todo el tiempo a estudiar en la biblioteca y a preparar las pruebas físicas, pero yo estoy seguro de que compensa".

Roberto Pardo habla también con entereza del agresor de su padre, juzgado en 2017. El acusado llegó a un acuerdo con las acusaciones y aceptó un año y nueve meses de prisión, por lo que eludió la cárcel.

"Nunca ha sido un tema del que haya hablado. Por una parte, creo que este tipo de personas merecerían estar en prisión, pero no le guardo rencor. Tengo rabia por el accidente, pero nunca he desarrollado ese sentimiento de rencor hacia esa persona. Nunca lo vi y tampoco pienso en él, sino en evitar que gente así le arruine la vida a alguien", dice. A pesar de su juventud, la fortaleza y el tesón de Roberto Pardo confirman que le sobra madera para alcanzar su meta.