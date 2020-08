"Quiero hacer las cosas yo mismo"

EL 8 DE JUNIO DE 1996 Francisco García Rancaño y la asociación Down Lugo unieron sus caminos. "Llegué aquí con tan solo once años, en el 1996, porque mi madre conoció a la presidenta de la asociación, cuando las actividades aún se desenvolvían en el centro social de Fingoi", recuerda Francisco, al que no se le escapa ninguna fecha.

Así, desde hace 24 años, la vida de Francisco está ligada a la asociación y reivindica que "el síndrome de Down es una discapacidad intelectual y no una enfermedad". "Yo no tomo jarabe para el síndrome de down sino para la garganta", añade.

FORMACIÓN.Francisco estudió primaria y secundaria y a partir de ahí siguió formándose. Con la ayuda de la asociación realizó varios cursos para orientar su perfil laboral hacia la labor de auxiliar administrativo. "Hice un curso de Informática y otro de Internet básico y avanzado y estuve realizando prácticas no remuneradas en el BBVA y en el campus universitario", explica. Down Lugo tiene convenios con ambas instituciones para usuarios que se desenvuelven como ordenanzas.

Asimismo, hizo un curso de logística y gestión de almacén con prácticas en la empresa Vrio Pack; otro de servicios auxiliares y generales y uno de grabación de datos en Cogami.

Francisco empezó su actividad laboral en 2009 cuando, tras dos meses de prácticas, empezó a trabajar como reponedor de mercancía en Gadis. "Posteriomente trabajé en el Decathlon y de auxiliar administrativo en Suministros La Ronda", afirma.

Hace dos meses, dejó su trabajo de atención al público en la Casa da Xuventude, donde empezó en el 2018, ya que, según reconoce "había tareas muy difíciles y tuve que dejarlo". La pandemia hizo que no pudiese contar con el habitual apoyo del preparador o la preparadora laboral, que se encarga del entrenamiento en el puesto de trabajo, tanto de tareas como de habilidades. Así, ante estas circunstancias y al estar estresado tomó la decisión.

Paralelamente a su actividad laboral, Francisco empezó, en el 2011, a preparar las oposiciones del perfil de auxiliar y ordenanzas, tanto para el Estado como para la Xunta de Galicia. "Trabajaba y a la vez preparaba la oposición con un temario, que abarca desde el control de visitas a la administración hasta las anomalías e incidencias del centro", explica. Las convocatorias son específicas para personas con discapacidad intelectual y Francisco consiguió aprobar, pero sin plaza, así que prevé presentarse de nuevo.

"Me he formado realizando varios cursos y no me arrepiento, ya que las cosas no vienen del aire, hay que salir a buscarlas", reconoce.

AUTONOMÍA. En un futuro, Francisco desea vivir solo. "Quiero hacer las cosas por mí mismo, porque sé que soy capaz", dice. Actualmente tiene la posibilidad de vivir en un piso de la asociación donde se trabaja hábitos de independencia y vida autónoma. Los usuarios se turnan en grupos de tres o cuatro personas, bien de lunes a viernes o el fin de semana.

En el caso de Francisco, tiene autonomía y apenas necesita de la presencia del monitor, que está más o menos activo según la necesidad de los usuarios. "Hago la limpieza, coloco la ropa en el armario, aunque todavía me cuesta un poco, y también cocinamos los menús, que aprendimos en los talleres de la asociación", explica.

La vida en el piso es una de las actividades que más disfruta junto con los programas de ocio y tiempo libre. Consisten en salidas organizadas por los propios usuarios para realizar el fin de semana. Francisco reconoce que la salida que más le gusta es la de "cena y pub" y se lamenta de que la situación actual del Covid-19 lo impida.

El teatro es otra de sus aficiones. "Las clases de la asociación se nos hacían pequeñas y decidimos meternos en un grupo teatral". Así, es amante de las obras clásicas, pero también le gusta la música moderna. "Los artistas que sigo van desde Juan Pardo y Manolo Escobar hasta la banda musical juvenil Cnco", reconoce Francisco que se define como una persona "muy sociable y generosa" que disfruta de estar con la familia y los amigos.

A consecuencia de la pandemia, Francisco y el resto de socios no pudieron realizar el habitual viaje del mes de julio para disfrutar de la playa y de las verbenas gallegas. Sin embargo, Down Lugo siguió con su labor durante el confinamiento. "Las actividades eran a través de Skype y me parecieron muy divertidas, además de aprender a usar más el móvil", recuerda.

Francisco lanza un mensaje frente a los estereotipos. "El síndrome de Down es una discapacidad intelectual, ya que tenemos un cromosoma de más, casi nada, solo unos rasgos diferentes", afirma. Asimismo, explica que a raíz del cromosoma 21, ese mismo día de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de down, y se manifiesta bajo su lema de vida: "La discapacidad no tiene barreras, sigue adelante". Esa es la actitud con la que se enfrenta a su día a día.

Down Lugo, en datos

24 años de historia: La asociación Down Lugo se fundó en 1996 por un grupo de padres con hijos con síndrome de Down, que se unieron para favorecer su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

75 familias: Actualmente en la asociación hay 75 familias que reciben los servicios de la asociación.

Servicios y apoyo: Las actividades se dividen por áreas y abarcan toda la etapa evolutiva. Hay un servicio de atención temprana de apoyo a las familias; se presta refuerzo escolar; se desenvuelven sus capacidades de cara a la inserción laboral: y hay un programa de envejecimiento activo, entre otros servicios.

Personal: En la asociación trabajan 14 profesionales. María José Blanco Freire es la presidenta y Delfina Pérez Súarez es la gerente.

Contacto: La asociación tiene página web y su teléfono es el 982240921. El centro, actualmente en obras, estará disponible en septiembre, en la calle Miguel de Cervantes.