Las complicaciones de una boda en Lugo: Sí, quiero, pero... depende

La historia de la pareja formada por Christopher López Vázquez y María Gayoso Valcárcel es un querer casarse y no poder en el día que ellos, hace ya varios meses, habían elegido y pactado con el Concello: el próximo 19 de septiembre. Todo está listo para esa fecha, sin embargo falta algo fundamental: que los papeles del juzgado estén tramitados para poder dar el sí quiero libremente y organizar la boda y el banquete nupcial como está planeado para esa fecha desde hace meses.

Algo inicialmente sencillo y que suele hacerse a su debido tiempo pero que todavía, a fecha de este martes, un mes antes de la ceremonia, se veía imposible en los juzgados lucenses, según manifestó el novio, preocupado con la situación.

"Tenemos la cita en el juzgado para el día 22 y la boda está fijada para cinco días antes, el 19, en el Concello. Esa fecha se puso hace varios meses, antes del confinamiento, y ahora tenemos todo preparado para casarnos ese día. Sin embargo, no sabemos si podremos hacerlo al no tener los papeles del juzgado. Intentaremos negociar con el Ayuntamiento para, al menos, poder hacer algún tipo de ceremonia allí, aunque no tenga efecto oficial, y mantener la boda dado que, en caso contrario, habría que cancelar todo y eso sería un problema", indica Christopher López.

La demora en el trámite judicial vino dada por el cierre de algunos organismos que, tras el confinamiento y la desescalada, todavía no tienen atención directa al público. En el caso de Christopher, la dilación se debió a un cúmulo de circunstancias en las que, en cierta manera, el Covid también jugó su papel.

"El retraso se debe a que yo nací en Suiza y pensé que podría solicitar el certificado de nacimiento en el Registro Civil de Lugo pero no es así. Fui allí en febrero y me dijeron que tenía que ir a pedirlo al Registro Central a Madrid. Al poco tiempo, vino el confinamiento y cuando me dirigí a estas oficinas, estaban cerradas y solo atendían telemáticamente pero no logré el certificado y tampoco me dieron otra solución. Hace un mes, se me ocurrió llamar al consulado de España en Zurich a ver si ellos me daban el certificado y lo conseguí sin problema. Todo esto retrasó el papeleo en el juzgado en Lugo y por eso ahora tenemos ese problema", reconoce.