¿Quiénes son los aún no vacunados?

Hasta cinco veces se llega a llamar a un gallego todavía no vacunado para citarlo. Llegado a ese punto se le plantea la posibilidad de renunciar, pero es minúsculo el número de los que eligen tal cosa, la mayoría quiere vacunarse. La insistencia demuestra que el objetivo es llegar al máximo número de personas y que las limitaciones son ahora mínimas. Desde el momento en el que se comenzó la campaña empezaron también las repescas, pero entonces solo se podían hacer en los grupos de edad a los que ya se estaba administrando la vacuna. Ahora ese grupo es la población diana, cualquier persona mayor de 12 años.

Este sábado tuvo lugar una jornada de puertas abiertas en los centros de vacunación gallegos: a todos aquellos que acudieran, aunque no tuvieran cita, se les vacunaba. Esa iniciativa dio un espaldarazo a la tasa del área lucense. La pasada semana acabó con unos 20.000 lucenses aún sin vacunar; el jueves, eran 10.625 y, en la tarde de este sábado, ese número era de 9.918, 6.792 del área centro, 1.022 de la zona sur y 2.104 de A Mariña, tras ser inoculados en un día 707, 399 en Lugo, 157 en Burela y 151 en Monforte.

Aunque la de este sábado fue la primera convocatoria general sin cita previa, en la práctica se lleva haciendo algo muy parecido desde hace días. "Todas aquellas personas sin vacunar que vienen al hospital a preguntar por su caso se van o bien con una cita o bien con la vacuna puesta. Si es posible, los vacunamos ya en el momento", explica Ángeles Dono, subdirectora de Enfermería del área sanitaria de Lugo y una de las responsables de la campaña en esta provincia.

En la provincia se acabará la próxima semana de administrar segundas dosis al grupo de edad de entre 12 y 20 años y, a partir de entonces, solo quedan rescates. Es decir, llamar a los que no acudieron en su momento, pero también localizar a los aún no detectados, gente que pertenece a la población diana pero que no está en ningún listado del Sergas. Para algunos este será uno de los pocos contactos con el sistema sanitario público que haya tenido en su vida.

¿Quiénes son, entonces, las personas aún pendientes de vacunar en la provincia? ¿Qué perfil tienen? En realidad, ninguno. Se trata de un grupo muy heterogéneo, con variadísimas razones para no contar con inmunización hasta el momento. Quizás la única característica común es que la inmensa mayoría tienen menos de 40 años de edad. Solo en casos puntuales se encuentra a esas alturas a personas de más edad sin ponérsela.

La práctica totalidad de los no vacunados son menores de 40 años que, o por tener mal los datos o por estar fuera aún no se inmunizaron

Dono explica que hay un grupo de mutualistas aún pendientes. Ya lo hubo hace meses, cuando los listados que notificaban las mutuas tendían a incluir solo al considerado cabeza de familia pero no al cónyuge. "Ahora pasa eso mismo con los hijos, aunque como muchos tienen la experiencia anterior ya comunican los datos a la mutua para que esta los pase a salud pública y podamos citarlos", apunta Ángeles Dono.

OPOSICIONES. También hay gente que no quiere renunciar a la vacuna pero prefiere esperar por diversos motivos. "Nos pasó, por ejemplo, con los que participaban en la OPE de Educación, que tenían miedo de tener algún efecto secundario el día del examen", apunta. Como además las oposiciones son largas, con distintas citas, muchos esperaron a acabar todo el proceso para recibir el pinchazo. Igualmente postergaban la cita aquellos a los que pillaba de vacaciones en otro sitio. "Ahora ya llamas a la gente y acepta la cita", añade la subdirectora del área lucense.

El miedo o las dudas empujaron igualmente a muchos a dejar para más adelante esa decisión. Algunos fueron vacunándose a medida que avanzaba la campaña y crecía su confianza. Otros, como parte de aquellos a los que se postergó la administración de la vacuna de AstraZeneca a la espera de informes, han llegado hasta aquí sin tener claro cuándo animarse con la segunda dosis.

RIESGO SOCIAL. Para contactar con personas en situación de riesgo social, muchas de las cuales no tienen teléfono y médico asignado ni contacto con el sistema sanitario, el Sergas recurre al Ayuntamiento y a todas las asociaciones que trabajan con ellas. Para facilitar el acceso, los equipos de vacunación se trasladan a pinchar in situ. Esta semana estuvieron vacunando a 16 personas sin hogar en un comedor social. Al día siguiente se convocó a otro grupo de 22 en el Hula porque se estimó que en ese caso ese colectivo sí podría acudir al centro de vacunación. Se les pone Janssen para que completen la pauta con una sola dosis y no tener que hacer una segunda cita. También se les entrega en ese momento una copia de su certificado de vacunación.

Médicos sin Fronteras colabora para localizar a extranjeros sin tarjeta sanitaria, Cáritas o Cruz Roja a usuarios que todavía no habían sido inmunizados...Con todos se intentan organizar vacunaciones en sus centros. "Alguna de esas personas ya vacunadas se lo comenta a otra de la que no teníamos los datos y nos los facilita", indica Dono. También gracias a ese boca-oreja se consigue llegar a más gente.