"Quero volver cunha maior formación que me permita xerar valor para o rural"

Alexandre Rico Fernández poderá cursar os seus estudos de posgrado en Estados Unidos grazas a unha bolsa de 40.000 euros que gañou por ter unha traxectoria académica marcada pola excelencia. A Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas, creada hai un ano, quere apoiar así a formación de estudantes como Alexandre que teñen moitas posibilidades de converterse en destacados profesionais co obxecto de que repercuta nunha mellora económica e social de Galicia.

Vindo dunha familia de gandeiros e veterinarios de Meira, que o levou exactamente a seguir o mesmo camiño que os seus antepasados?

Meus pais dirixen unha empresa familiar e en todas as empresas deste tipo non hai moita distancia entre o traballo e a vida familiar polo que dende pequenos estabamos involucrados nas tarefas que as nosas capacidades nos permitían facer. A partir de aí empezas a crear un sentimento de pertenza a unha comunidade e creo tamén que sempre tivemos como obxectivo xerar valor, máis alá dos incentivos económicos. Ver a sociedade e o sector progresar xérache un sentimento de pertenza, ademáis do que supón criarse nun sitio e ir a un colexio rural. Todo elo espertou en min un interese en xerar valor para a miña comunidade. Por iso decidín estudar veterinaria e agora pois quero seguir adquirindo habilidades para poder desempeñar tarefas máis complexas das que hai necesidade.

Considera que o aprendido e o estudar a carreira no Campus Terra resultoulle unha vantaxe na súa formación e axudoulle a chegar onde está agora?

Si, creo que tendo unha mentalidade aberta e querendo aprender de todas as situacións pódense facer grandes progresos para un. No Campus Terra hai grandes profesores dos que o alumno pode aprender moito, sempre están abertos a apoiarte. Hai moitos profesores cuns importantes coñecementos sobre a realidade do campo. Considero que foi positivo estudar en Lugo e que, a pesar de ser unha cidade pequena, a miña formación é como a de calquera estudante de veterinaria de España, senón mellor. Estou contento de ter elixido Lugo.

Que supuxo para vostede a experiencia de cursar o ano pasado un programa de intercambio universitario xa en Estados Unidos?

Un crecemento persoal, neste tipo de experiencias máis que o coñecemento que adquires ou o currículum que fas, o importante é o cremento persoal o que che supón saír da zona de confort. É duro no día a día pero tanto como gratificante sobre todo porque sentes como creces como persoa. Eu recomendaría a todo o mundo saír da zona de confort porque me parece unha experiencia moi construtiva para a formación das persoas.

O máster que vai cursar céntrase na Medicina Preventiva Veterinaria. É no que se vai especializar?

Sí, o máster dótame de ferramentas cuantitativas e ten unha formación forte e práctica en epidemioloxía e estatística, que son as bases da Medicina Preventiva. Na producción animal e alimentaria estase cambiando o foco do que é o animal e o rabaño. Neste contexto, a prevención é clave porque fundamenta o éxito destes sistemas de produción.

Por que ten claro que quere volver a Galicia, apostando polo agro nun momento que se cualifica de "moi complicado"?

Eu sempre me centrei nas solucións e non nos problemas. Coñezo o sector primario e creo que hai grandes posibilidades. Hai que atraverse, ser valente e querer progresar. Para facer avances fan falta sacrificios e saír da zona de confort. Por iso eu quero saír fóra, aprender e xerar ferramentas de análise para mellorar a miña forma de entender a realidade e vir aquí a aplicala. Tamen é que síntome parte da terra, de Galicia.

Como coñeceu a bolsa e por que decidiu presentarse?

Cando estaba en California, nun centro de investigación co profesor Alfonso Lago, él apoioume e incentivou moito o meu pensamento crítico. Abriume a mente e levoume a plantexarme preguntas. Isto a súa vez fíxome buscar algo máis porque sentía que non tiña coñocementos suficientes para responder as preguntas que él me obligou a plantexarme. Comecei entón a buscar unha formación de posgrado e o mellor sitio para realizar este tipo de formación é Estados Unidos. Estudar alí require unha forte inversión económica xa sexa por apoio ou traballando mentres estudas. Eu empecei a buscar universidades, a contactar con varios profesores e a buscar diferentes opcións de financiación. Mirando nunha rede social, apareceume a beca da Fundación. Vin os requisitos e pareceume que se adaptaba moito as miñas características, e que tiña posibilidades de conseguila. Como, con sorte, así foi.

Entrega da primeira credencial da bolsa a Alexandre Rico Fernández