"Quero pasar varias das miñas novelas ao formato de banda deseñada"

Unha novela, pero dúas linguaxes. Hai case 30 anos, en 1996, Xavier Queipo gañaba o premio Manuel García Barros con O paso do noroeste, unha novela de piratas e aventuras ambientada dous anos antes da Revolución Francesa con apuntes históricos sobre o absolutismo e a Ilustración. Agora, en 2023, esta mesma novela aparece nas librarías en formato cómic da man do debuxante lucense asentado en Viveiro, Primitivo Marcos Ferreiro.

Deste xeito, Xavier Queipo ve cumprido o seu obxectivo de converter algunhas das súas novelas en bandas deseñadas. Con O paso do noroeste conseguiuno xa -este venres mesmo foi presentado o cómic na libraría Tótem,en Lugo-.

Xavier Queipo: "Quería facela accesible a outro público porque o nivel e o tipo de lectura cambiou nestes anos"

Con Extramunde, Xerais de novela en 2011, está a piques de facelo. "Querería pasar todas as miñas novelas ou, polo menos, varias delas a banda deseñada. Despois de O paso do noroeste, prepararei o guión de Extramunde para adaptala ao novo formato. Polo de agora só teño isto en proxecto. Pasar a cómic O paso do noroeste levounos tres anos! Para outras novelas precisarei contar con máis recursos", conta.

O paso do noroeste -que agora, en formato cómic, vén editada por Galaxia- saíu do prelo por primeira vez en 1996, pero houbo dúas reedicións máis (unha, en 2001, e outra, hai só tres anos). A idea de pasala á banda deseñada vén polo interese do autor en explorar novas linguaxes e, se cadra tamén, novos públicos.

"Quería facela accesible a outro tipo de público porque o nivel e o tipo de lectura cambiou nestes anos e así penso que se convida a lela a outra xente", afirma.

Para convertela nun cómic, Queipo tivo que facer unha readaptación do guión, como se dunha película se tratase pero coa vantaxe de que, neste caso, o escritor e o guionista eran el mesmo. "Levoume seis meses ese traballo, necesario para que o ilustrador soubese que partes da novela tiña que debuxar. E fíxeno sen faltarlle ao respecto á novela. Tiven que incorporar bastantes diálogos novos porque toda a parte descritiva anúlase", indica o autor.

Primitivo Marcos: "Me pareció interesante y un reto reflejar la novela en dibujos en nada menos que 144 páginas de un libro"

O resultado foi -di Queipo- "uns debuxos cunha calidade extrema e unha edición moi coidada". Só lle quedou cravada a espiña de seren as ilustracións interiores en gris -"por falta de recursos de impresión en Galicia", explica o novelista- pero a próxima intentará facela toda en cor.

Xavier Queipo buscaba para este proxecto "a un ilustrador que soubese debuxar barcos do século XVIII", comenta. E atopouno en Viveiro. Para Primitivo Marcos, o proxecto foi todo un reto. "Nunca había adaptado una obra literaria, ni había trabajado con textos de otra persona pero me pareció interesante y un reto reflejar la novela en dibujos en nada menos que 144 páginas", señala el ilustrador.