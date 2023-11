"Queríamos que el CIS, como siempre en la obra sanitaria, fuese un espacio agradable"

Se recuerda a sí misma en pleno confinamiento conduciendo desde A Coruña, donde vive, por una autovía vacía para llegar a A Residencia y celebrar reuniones de obra con la mesa en el exterior. Se admite satisfecha de cómo ha quedado el CIS, que sigue pendiente de abrir.

¿Le hizo ilusión participar en un proyecto como el del Centro Integral de Salud, en su ciudad natal?

Sí, fue un proyecto que, en cuanto salió el concurso, pensaba que ojalá nos saliera. En el antiguo Materno di a luz a mi primera hija, así que me hizo especial ilusión, no solo por ser de Lugo y hacer un proyecto así en mi ciudad, sino también por esa vinculación personal. Veía la placa del paritorio y me traía recuerdos.

¿Cuál fue la mayor dificultad a la que se enfrentaron en su diseño?

El proyecto en sí no era fácil, porque es una reforma y las reformas siempre están cargadas de sorpresas. Ya a la hora de diseñarlo fue un proyecto complicado porque era el primer centro de salud integral, lo que quiere decir que alberga muchísimos servicios diferentes que ahora están dispersos por distintos centros. Aquí tienes un PAC que necesita de un acceso independiente, donde pueda entrar una ambulancia y hacer maniobras; tienes el 061, que también va a tener sus ambulancias, el propio centro de salud, unidades de salud mental..., todos necesitaban sus entradas independientes. En total tiene cinco accesos diferenciados, lo que tuvo su dificultad porque estábamos encorsetados por la estructura y por la envolvente existente. Otra cosa que queríamos hacer y que tenía su dificultad, era intentar abrir la parcela al resto del barrio. Teníamos unos muros de cinco metros en muchas zonas que había que demoler, por ejemplo.

Y darle luz.

Sí. Nosotros normalmente buscamos que las salas de espera den completamente el exterior, porque queremos que sean espacios agradables. La gente pasa mucho tiempo en ellos y deben serlo. Pero la estructura original llevaba a dejar consultas en uno y otro lado y la espera en la parte central, que nos quedaba oscura. Por eso era muy importante para nosotros abrir los patios interiores. Esto supuso la necesidad de vaciado del volumen original, una obra de complejidad técnica porque había que reforzar la estructura original mediante el empleo de materiales no convencionales como la fibra de carbono.

En la presentación, su colega dijo que había sido una obra en la que se habían encontrado de todo. ¿A qué se refería?

En la zona central, la zona de núcleo de comunicaciones, donde estaban antes las escaleras y ascensores, aparecieron antiguos depósitos de grandes dimensiones. Sobre ellos teníamos que hacer la cimentación del nuevo bloque de comunicaciones por lo que hubo que adoptar medidas especiales. Al final todo se soluciona, pero te vas encontrando sorpresas, las sorpresas de las reformas. Por supuesto, eso con un edificio nuevo no te ocurre.

Por fuera el edificio que fue todavía se reconoce, pero por dentro ya no, parece otro.

Es la luz. Cuando hay luz natural dentro, los espacios cambian. Sí, parece que es otro. La idea fue conjugar el respeto a la esencia del edificio original, manteniendo ese claro lenguaje racionalista, con la implantación de los nuevos usos. Otro punto relevante fue la búsqueda de aislar el edificio térmicamente para dotarlo de una mayor eficiencia energética. Lo que mejor funciona es aislar el edificio exteriormente, así eliminamos los puentes térmicos y podemos dar continuidad al aislamiento. Pero, al tener que ubicarlo en la zona exterior, se corría el riesgo de afectar a la dimensión de los huecos de ventana. Queríamos conservarlos porque, si los cambiábamos, cambiaba toda la esencia de esa fachada tan racionalista y, además, se reducía la luminosidad en el interior. Hubo que desmontar parte de los huecos de las ventanas utilizando sistemas constructivos muy complejos. Tuvimos que, en cada hueco, hacer unos dinteles para descargar la fachada en ese punto, aislar y luego volver a cargarlo. El resultado ha sido bueno, es muy agradable esa luz. Estoy segura de que, si no hubiéramos conservado los huecos, la percepción hubiera sido otra.

Su estudio hace mucha obra sanitaria, ¿qué cree que hay que tener en cuenta al enfrentarse a un proyecto que va a tener ese uso?

Es muy importante que sea un espacio agradable, en el que casi estés como en casa. Es un sitio al que vas malito o por algún problema por lo que para nosotros es clave que sea lo más agradable y con el mayor confort posible; con luz y con contacto visual con el exterior, en el que la vegetación se ‘meta’ dentro. Ese es nuestro principal objetivo y luego ya, claro, que responda completamente a todas las necesidades de los servicios que ahí se albergan, pero que no sea frío. Antiguamente no se les daba mucho cariño y ahora mismo creemos que se debe dar.

El diseño de edificios sanitarios debe de haber cambiado en los últimos años. Pienso en el Hula, que si se diseñase ahora seguramente tendría una zona de cirugía mayor ambulatoria más grande.

Hay cosas que son iguales, pero se van incorporando diferentes servicios o se les le da prioridad a unos más que a otros y eso hace que cambie mucho. Ahora se crean nuevos edificios. Por ejemplo, estamos con un concurso para un edificio de cuidados intermedios, destinados a pacientes que siguen tocados, que todavía no son autónomos. No los puedes tener en el hospital porque necesitas esas camas para pacientes agudos pero tampoco se les puede dar el alta e irse a casa. La obra sanitaria se adapta a esas nuevas necesidades; obviamente también a la parcela de la que se dispone. Por ejemplo, la ampliación del hospital de A Coruña tiene una gran dificultad por ese motivo. Y a veces hay que adaptarse sobre la marcha. Por ejemplo, con el CIS en mitad de obra, que se hizo durante la pandemia, fue preciso hacer un nuevo acceso para pacientes con patología respiratoria.

¿En qué está trabajando?

Hace poquito he terminado dos centros deportivos grandes en Madrid, de 15.000 metros cuadrados. Tienen piscinas, polideportivos, salas de fitness... Estoy haciendo ahora mismo uno en Tenerife. Ahora estamos haciendo muchos edificios de viviendas para el IGVS. Nos presentamos a muchos concursos y hacemos mucha obra para la administración pública. En la pandemia, en paralelo al CIS, hicimos edificios comerciales en Santiago.

Dice que viene a Lugo muy a menudo, ¿le gusta cómo está?

En Ramón Ferreiro se está creando un nuevo tejido residencial importante y la zona está quedando muy bonita. La reforma de la vieja cárcel, que puede actuar como importante foco cultural, me parece muy acertada y la zona peatonalizada junto a la muralla ha quedado muy bien.