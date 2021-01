"Queremos transferir a las empresas nuestra investigación de calidad"

"Abrir la facultad a la ciudad y al resto de la provincia. Dotarla de vida, que la gente venga y vea que se pueden hacer cosas aquí, organizar cursos e incluso vida no académica, como exposiciones, actos culturales...». Esta es la tarjeta de presentación de Roberto Bande (Pamplona, 1973), profesor del departamento de Fundamentos del Análisis Económico, que el pasado jueves tomaba posesión como decano de la facultad de Ade. Este centro cuenta con unos 280 alumnos matriculados en sus grados y una veintena más en su máster. Jacobo Feás, como vicedecano, y Sandra Castro, como secretaria, le escoltan en esta nueva singladura. Apuesta por una gestión «continuista» del equipo que le precedió «con ideas nuevas».

¿Qué retos se fija?

Fundamentalmente lo que queremos es que se visibilice el trabajo que se hace en la facultad, que se vea fuera lo que se hace aquí dentro. Hay mucha docencia y mucha investigación de calidad y lo que queremos es que esta se transfiera al conjunto del sector productivo de Lugo, su provincia y Galicia, que puede ser a través de una labor de asesoramiento, de apoyo a las empresas, elaboración de estudios, aplicación de la investigación en la mejora de los negocios, mejora de decisiones en las empresas... Hay mucha investigación que se hace aquí pero que no acaba teniendo una aplicación fuera porque las empresas no vienen a preguntarnos. Es lo que se hace en otros centros del campus de Lugo, como la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería o la Facultad de Veterinaria, que tienen una vinculación más estrecha con el sector productivo.

¿No les tienen presentes?

A lo mejor tampoco nosotros hicimos un esfuerzo de mostrarnos, de salir a las empresas y decirles lo que podemos hacer. Si tienen un proyecto de expansión nosotros podemos hacer un plan de viabilidad, podemos hacer un análisis de impacto previo de cualquier tipo de política pública de las administraciones.... ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Porque probablemente no se estaba pensando en términos de transferencia, sino más en términos de docencia e investigación. Cada vez la transferencia está tomando más relevancia en la política universitaria. Se nos exige más que los resultados de la investigación se transfieran al sector privado o al público. Tenemos que tirar por ahí.

"Tenemos que complementarnos para tener un mapa de titulaciones que dé lugar a oportunidades de negocio"

Pero se le sigue achacando a la Universidad que no se produce esa transferencia del conocimiento.

Muchas veces se estaba midiendo la transferencia por el número de patentes. Eso tiene mucho sentido en ciencias experimentales, como Química, Física... En Empresa y Economía no tiene sentido que nos exijan patentes, pero sí que hagamos una transferencia. Nosotros podemos diseñar técnicas que pueden aprovechar las empresas para mejorar su cuenta de resultados, elaborar métodos de evaluación de políticas que pueden aprovechar las administraciones públicas antes de tomar una decisión para saber si esta es rentable desde el punto de vista social o económico o no... Por ejemplo, si toda la política de infraestructuras que se hizo en su momento en España hubiera pasado un mínimo control de evaluación previa del impacto económico que podía generar en lugar del impacto político... Ahí tenemos mucho campo de actuación.

Han estrenado este curso el nuevo grado de Empresa y Tecnología, ¿cómo ha sido esa puesta marcha?

Fue un exitazo. Cubrimos completamente la matrícula ofertada, medio centenar de plazas.

No solo las tres universidades gallegas cuentan con un grado en Ade, sino que lo hay en cada uno de los campus, ¿no es una oferta excesiva?

Nosotros estamos cubriendo las plazas que tenemos, con lo cual la oferta se ajusta a la demanda. En su día hicimos un ajuste a la baja para adaptarnos a la demanda real que teníamos porque tal vez se ofertaban demasiadas plazas. ¿Que hay demasiados títulos? Eso nos supera. La Xunta y las universidades optaron en su momento por esa vía. Una vez que están los títulos en marcha y tienen demanda lo lógico es que sigamos trabajando en este sentido. Nosotros consideramos que damos una formación de calidad. Las encuestas lo avalan. Esta es una facultad pequeña, con lo cual el trato con el alumnado es mucho más directo. Nos conocemos todos. Cualquier alumno tiene accesibilidad inmediata a los profesores. Cada vez más está entrando gente nueva que viene con dinámicas propias, de investigación, de nuevas técnicas de docencia... Quizás haya muchos títulos, pero creemos que el nuestro está bien posicionado.

Hoy en día se está apostando por los dobles grados, ¿se lo han llegado a plantear?

Cuando empezamos con el estudio de implantación del nuevo grado estuvimos barajando distintas opciones y consideramos, desde el punto de vista estratégico, que lo más lógico es uno de este tipo que aúne conocimiento de tecnología y empresa. Tenemos también el nuevo de Robótica en la Escuela Politécnica Superior, que de alguna manera se complementa muy bien con el nuestro. Lo que estamos buscando es que haya colaboración entre titulados de distintos grados con el paso del tiempo, que un graduado de Robótica colabore con uno de Empresa y Tecnología para que de ahí salga un proyecto de negocio interesante o con uno de Bioquímica... El primero llevaría la parte técnica y el de Ade o Empresa y Tecnología la gestión económica. Complementarnos entre todos para tener un mapa de titulaciones que dé lugar a oportunidades de negocio y crecimiento en el futuro.