Núñez Otero: "Queremos normas que protejan contra la publicidad engañosa"

HAY 253 PROFESIONALES de la odontología colegiados en la provincia. El de Lugo es uno de los colegios más pequeños de España, pero la cobertura de la población es buena, sostiene María Núñez Otero, presidenta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Cree, así, que la atención que presta el servicio público y la que ofrecen las clínicas permiten que todos los ciudadanos tengan acceso a cuidados bucodentales. Puede haber localidades muy pequeñas sin servicio odontológico, pero la mayoría de municipios tienen consultas, al menos algunos días a la semana, apunta.

¿Está controlado ya el problema que generaron varias cadenas que ofrecían servicios dentales y que provocaron que mucha gente se endeudara, acabando en cierre o en fraude a los clientes?

Es un problema que no está corregido aún legalmente y eso nos preocupa. Se presentó una proposición no de ley y hace unos pocos meses se rechazó. No salió adelante, pero la hemos vuelto a impulsar porque el de la publicidad engañosa es un asunto que nos preocupa a nosotros y a todos los colegios sanitarios. Es un asunto que se puede regular a nivel autonómico, pero creemos que es mejor que haya una normativa estatal que corrija esa publicidad engañosa que lleva a campañas agresivas que luego acaban en cierres. En Galicia no hemos es tado tan afectados y con ayuda de colegios y profesionales se salió al paso de los casos que hubo. Pero las instituciones deben ayudar a que no vuelva a pasar algo así.

¿Es defensora de reforzar la atención que presta el servicio público de salud? ¿La gente lo utiliza?

Sí, creo que la gente utiliza los servicios que presta la Seguridad Social y eso es bueno porque supone que los ciudadanos cuidan la salud bucal. Pero es cierto también, y es algo que intentamos favorecer, que mucha gente recurre a su ‘dentista de proximidad’, un profesional de confianza que sigue de forma regular al paciente. Respecto al sistema público, se ha reforzado algo la cartera de servicios, pero se podría prestar más asistencia de la que se da.

¿El problema del sistema público es que ofrece pocos servicios?

Se han reforzado algo y nosotros somos partidarios de ampliarlos. Ahora, con carácter general, se prestan tratamientos para los procesos agudos odontológicos y se atienden las urgencias. Hay, además, cuidados específicos para las embarazadas y para los menores hasta los 14 años y se ofrece educación en materia de higiene y salud bucodental para adultos y grupos de riesgo.

¿Los niños son los mejor atendidos por el sistema público?

Se les dan servicios como la detección precoz de la mala oclusión, la aplicación profesional tópica de flúor, la colocación de sellados en fisuras o la obturación de caries simple en dientes permanentes.

¿Han cambiado los hábitos? ¿La gente acude ya regularmente al dentista?

Creo que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de la prevención. Pero queda mucho por hacer. Así, aunque cada vez hay más gente consciente de la importancia de una buena higiene y de una buena dieta también hay quien cree si no nota ningún problema no tiene que ir a la consulta del odontólogo. Por eso tenemos que hacer campañas de información y en Lugo nos reunimos con la alcaldesa para lanzar programas de información, que se dirigirán sobre todo a los niños y a los jóvenes. El objetivo es conseguir una buena salud bucodental para el futuro.

Sus campañas se centran con frecuencia en que las consultas permiten la detección de enfermedades serias. ¿Ven con frecuencia lesiones que permitan dar la alerta sobre patologías peligrosas?

Sí, claro. La mejor forma de detectar lesiones precancerosas en la boca es la visita al odontólogo y así es como se puede ver el riesgo de enfermedad periodental. Somos los médicos de la boca y la gente tiene que entenderlo y romper con la idea de que al dentista se va a hacer arreglos o cuando se nota ya que hay algún problema.