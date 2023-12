"Queremos acabar con el estigma de que son bichos raros"

¿Con qué fin nace la Asociación Intelecto de familias con hijos de altas capacidades, habilidades y otras neurodivergencias asociadas, que presentan hoy en sociedad en la facultad de Formación do Profesorado?

En la provincia de Lugo no había ninguna asociación similar y los padres iban a Vigo, Santiago o A Coruña. Entonces, una orientadora que tiene un hijo con altas capacidades, la profesora de mi primogénito y siete padres hemos constituido una asociación para asesorar a aquellas familias que cuando les informan que tienen un niño con altas capacidades no saben a dónde acudir, como nos sucedió a nosotros, que no sabíamos que suponía ni cómo educarlo. También tenemos previsto realizar formación para profesorado, con charlas, coloquios..., y una actividad mensual (talleres, retos...) para que los niños puedan cubrir esa necesidad que tienen.

¿Qué pueden hacer unos padres cuando les informan de que su hijo tiene altas capacidades?

Son niños normales, pero especiales a la vez. Por la experiencia diaria que tengo con mi hijo, necesitan tener la mente ocupada en todo momento; saber el porqué de todo, hasta de una simple división; tienen también un sentido muy profundo de la justicia, no les vale porque sí... Mi hijo es muy sociable, tiene amigos, juega al fútbol..., pero hay otros que se aislan, hay niños que los han subido de curso y no tiene un amigo con el que hablar. La mente les va a una velocidad diferente al resto de los niños. Mi hijo es un niño de 9 años con una capacidad de raciocinio de uno de 15. Puedes tener una conversación con él casi de adulto, pero él necesita recibir el trato, el cariño... de un niño de 9 años.

¿Y cuándo pueden saber que su hijo las tiene?

A partir de los seis años es cuando les hacen las pruebas porque son de lógica y el niño debe saber leer para contestarlas. En otros casos se sabe a raíz de que tienen otros problemas, como por ejemplo hiperactividad.

¿Existen estudios sobre cuántos niños pueden tener altas capacidades?

Se supone que el 10% de los niños tienen altas capacidades, pero solo hay identificados menos del uno por ciento. Nos encontramos con que de cada diez niños que se identifican con altas capacidades de media 9 son varones y solo una niña, cuando tendría que ser 50% y 50% porque no es una cuestión de género. Pero ellas son tan inteligentes que se camuflan en clase y en su familia, no quieren destacar y entonces no sabemos que tienen altas capacidades.

¿Hay recursos en el sistema educativo para atender a estos escolares?

En clase es muy complicado. Depende de la voluntad de su profesor y del curso en que estén. Ahora no se recomienda adelantar a los niños de curso, lo que tiene que prevalecer es que estén a gusto en clase y eso pasa porque no los vean como un bicho raro. Si nosotros como adultos vamos a una clase de Matemáticas y empiezan por enseñarnos a sumar, a los 15 minutos nos vamos. A estos niños, a parte de la formación que les tienen que dar, les tienen que poner un reto mayor porque si no les resulta rutinario, repetitivo... y se aburren en clase. Así pueden sufrir fracaso escolar cuando tienen un potencial enorme y podrían estar superpreparados para el futuro laboral. El sistema educativo no comprende su forma de aprender. Es lo que también pretendemos con la asociación, sensibilizar de que hay niños que deberían tener una atención un poquito diferente a los otros. Tenemos que darnos cuenta que en una clase de 25 alumnos puede haber dos o tres con altas capacidades, pero solo está identificado uno o ninguno.

¿El fracaso escolar es el principal riesgo?

El principal riesgo es el psicológico e incluso el psiquiátrico. Hay niños de 15 años que están con tratamiento psiquiátrico, que los han cambiado tres veces de colegio y que se pasan desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche de mal humor, sin tener un amigo... Queremos acabar con el estigma de que un niño con altas capacidades es rarito. Hay que centrarse en los que tienen problemas porque no se entiende cómo actúa su mente.