Quenda da música negra e o baile

O Sanfroidance chega de novo ás patroais lucenses a piques de cumprir dúas décadas de existencia no San Froilán e cunha nova edición na que, coma sempre, haberá unha coidada selección de artistas representativos de estilos das músicas negras, reggae, rap, funk e house.

A cita será o sábado 8 na nova Praza da Mosqueira a partires das 19.00 horas, cos ritmos reggae de Selecta Bob Figurante (Siricly roots), que darán paso, arredor das 19.30 horas, aos seus inseparables colegas Kussondulola Som Sistema, a primeira banda de reggae en Portugal con máis de 30 anos de carreira dando a coñecer a historia e a memoria da cultura africana, liderados polo fundador Janelo da Costa, acompañado por dous compoñentes da banda orixinal cuxos temas soaban no Trasno.

Como todos os anos, e na categoría rap da vella escola, o Sanfroidance achega a Lugo unha peza fundamental para entender a cultura hip hop, ao señor Dj Griffi, produtor e DJ do archiconecido grupo Solo los Solo, que ás 21.15 horas actuará ao carón da muralla acompañado por Aqueel e o fenómeno de Julli Giuliani.

Os tres suman Chacho Brodas. Por primeira vez neste festival senlleiro estará Esteban Pérez, un DJ tiñerfeño cunha longa traxectoria. Os ritmos negros e o bo groove non faltarán na súa sesión. A guinda final á velada poñeraa o produtor e DJ Opolopo a partires da medianoite, que fará bailar ata ben entrada a madrugada con sons house funk e o disco máis divertido. Kik-art encárgase dos visuais, La Cara de tu Retrato da ilustración e Rodrigo Insua da maquetación do cartel do festival.

Os responsables de que o Sanfroidance sexa realidade un ano máis son a produtora Trasnosound Events e a área de Cultura e Turismo do Concello de Lugo.