Quen gaña nas redes sociais gaña nas urnas electorais?

Se as redes sociais xa xogaron un papel importante nos últimos procesos electorais, para o que se aveciña, en maio de 2023, todo apunta a que a partida se vai xogar nelas. O xogo xa comezou, en realidade. Tras un verán no que algúns políticos descansaron un chisco máis que outros estíos, quizais porque desta vez cómpre coller máis folgos, as festas da Milagrosa supuxeron o regreso á actividade, entre bailes e cámaras a punto para rexistrar, e despois amosar nas redes sociais, xestos que falan por si mesmos.

Como o da alcaldesa e de novo candidata, a socialista Lara Méndez, e o da rival popular, Elena Candia, falando, por separado e en distintos momentos, con Jesús Vázquez, presidente dunha Federación de Veciños con dúas almas que non é improbable que, despois de maio, rachen a cohabitación. Ou o que seguramente é o popular máis popular da Milagrosa, Enrique Rozas, facendo de cicerone.

Lara Méndez e a súa filla. EP

O vicesecretario de política municipal, quen sabe se chamado a volver á política institucional, peina canas e nas redes sociais móvese sen asesores, que se saiba, pero traballa politicamente o seu Facebook como o que máis. Nesta rede xurdiu hai uns meses un movemento para promovelo como alcaldable. El sempre negou estar detrás, pero o sucedido seguramente axudou a que hoxe a alcaldable do PP sexa Candia, a opción coa que o partido quixo aglutinar visto que tanto Rozas como o outro aspirante, o edil Antonio Ameijide, tiñan vías de auga.

Nas festas da Milagrosa houbo tempo e flashes para todo. Para a alcaldesa e outros compañeiros de filas bailando ao son de Pili Pampín e coreando "para vir a xunta min, para vir a xunta min, vai lavar a cara, vai lavar a cara galopín". Se Méndez lle cantaba a algún pillabán con nome e apelidos só ela o sabe. Trasnadas faillas ás veces o seu socio no Concello, o nacionalista Rubén Arroxo, que se estivo traballando o voto pola Milagrosa a fin de semana foi de forma discreta. No Facebook preferiu amosar unha foto das colmeas da casa familiar de Pías que, segundo contou, esmelgou o domingo.

Rubén Arroxo. EP

Arroxo é un dos políticos locais que fai un uso máis natural das redes e que máis interacciona cos cidadáns, sobre todo no Facebook, a rede de todas as redes por moito que o debate estea no Twitter e a pose en Instagram. A miúdo responde a suxerencias ou a queixas e ás veces tamén dispara, como cando un veciño lle recriminou nun grupo moi popular en Facebook que non faga beirarrúas na estrada nacional de entrada a Lugo pola Fervedoira. "Hoxe na sesión de cuñadismos de Eres de Lugo si... temos a culpa de que a N-640 non teña beirarrúas", escribiu.

Políticos e afíns que atizan nas redes houbo sempre, tanto dando a cara como con identidades falsas, das que Arroxo di ter pilladas varias. En Lugo algúns coa palabra afiado son o edil do PP Óscar Poy, que xa ten metido o seu partido nalgún problema por iso, e o exconcelleiro e avogado Luis Lamas, que pasou de expresarlle o seu apoio a Ameijide como candidato a colaborar con Candia.

Mauricio Repetto e Paula Alvarellos. EP

Moi activa e combativa nas redes é tamén a socialista Paula Alvarellos, concelleira de Gobernanza. que tanto fai chanza e lanza pullas aos adversarios —sexan locais sexan Isabel Díaz Ayuso ou Macarena Olona— como critica enfoques xornalísticos e matiza comentarios de veciños que eloxian algunhas peonalizacións da cidade para deixar claro que, aínda que as executara o BNG, foron promovidas polo PSOE. A edil non se resistiu tampouco a fotografarse en Quiroga Ballesteros cunha barra de pan —como fixera uns día antes a mindoniense Candia— para demostrar que ela si é veciña de Lugo. Fíxoo co edil Mauricio Repetto, co que tamén aparece noutras instantáneas nas que presume de "amistad y compañerismo". Iso que ás veces falta ata nas propias filas.

Comeza o curso político e con el unha precampaña electoral que ademais de longa promete ser intensa.

Os fillos tamén fan campaña

Olga Louzao, con amigos na Milagrosa. EP