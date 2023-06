Quejas vecinales por las molestias y los altercados en un local de Recatelo

La actividad de un local de hostelería ubicado en la Rúa Carril dos Loureiros, en el barrio de Recatelo, ha generado en las últimas semanas diversas quejas vecinales por los ruidos y los altercados que se generan en sus inmediaciones, una situación que ha movilizado ya en varias ocasiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La última intervención de los agentes tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando tres patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el establecimiento tras recibir una llamada de un hombre, quien aseguraba que estaba teniendo problemas con un grupo de jóvenes. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la persona que había solicitado ayuda se encontraba en estado de embriaguez y no era capaz de explicar con claridad los motivos por los que había realizado una llamada a la Sala del 091.

Los agentes que acudieron al local no pudieron constatar que se hubiesen producido incidentes, por lo que solicitaron la intervención de una ambulancia -que trasladó al hombre al Hospital Universitario Lucus Augusti- y dieron por finalizada su intervención. Según manifiestan los residentes de la zona, desde que el local reabrió sus puertas, con nueva gerencia, las molestias que genera son constantes. "Abren a las cinco o a las seis de la mañana para funcionar como after y siempre hay follón. Escuchamos continuamente música de fiesta, además del jaleo de la gente en la calle, que suele estar bebida y habla a voces. Además, la imagen que ofrece es terrible. La gente sale a la calle por la mañana para ir al trabajo o a pasear y se tiene que encontrar con ese panorama. Es muy desagradable y además crea sensación de inseguridad. Últimamente cerraron varios locales en la ciudad con este tipo de ambiente, por lo que pedimos que no dejen que el problema se instale ahora en Recatelo y que lo tengamos que sufrir aquí durante años", advierten los vecinos.

Los afectados hacen referencia al cierre reciente de tres establecimientos de la capital que generaban multitud de quejas vecinales y acumularon gran cantidad de denuncias por diferentes motivos: Las Palmeras, en la Rúa Tui: Euforia, en la Ronda da Muralla, y Teteo, en la Rúa Galicia. Estos tres establecimientos fueron obligados a cerrar por cometer diversas infracciones en materia de seguridad e higiene.