La asociación O Vilar, de Santa Comba, denuncia problemas de inseguridad en el entorno de Tableros Hispanos, antigua Tablicia. La empresa lleva más de un año haciendo una obra de ampliación de la planta sin contar con licencia, algo que los vecinos conocieron el pasado mes de julio cuando pidieron información al Ayuntamiento y que el propio director general de Tableros Hispanos, Simón Távara, reconoció este jueves a este diario.

El colectivo representa a los propietarios de 17 fincas próximas a la fábrica de elaboración de madera y lleva años quejándose por las emisiones de gases, vertidos y ruidos. En septiembre del año pasado el Ayuntamiento le reconoció su carácter de parte interesada en los trabajos de ampliación de la fábrica, lo que implica que puede tener acceso a los distintos pasos del procedimiento administrativo.

Haciendo uso de esa facultad, la asociación preguntó específicamente en julio de este año si la empresa tenía licencia para las obras y el Concello le respondió que, aunque la había solicitado en marzo de 2018, faltaban unos informes técnicos y, por tanto, no se le había concedido.

MODIFICACIONES. Távara explicó este jueves que la intención de la empresa era agrupar varias fincas, incluidas dos parcelas separadas por un camino vecinal. Pretendía modificar el trazado de ese camino para que discurriera por fuera de esas parcelas, cosa que, según el asesoramiento técnico que recibieron, no podían hacer. En una conversación con este diario admitió posteriormente que no dispone de licencia para las obras, aunque dijo que se había pedido y que confiaba en que se resolviera favorablemente. Recordó que de la producción de la planta de Nadela dependen 150 trabajadores.

Los vecinos denuncian que esa circunstancia dificulta las tareas de control. "Sin licencia e coa obra se non acabada moi avanzada, quen controla as emisións de tóxicos, vertidos, etc..?", se preguntan la presidenta de O Vilar, Concha Carballés, y el tesorero, Jorge Santórum.

Una cuestión que preocupa a los vecinos es la actual acumulación de madera, visible en todo el perímetro de la planta

El Ayuntamiento no supo decireste jueves qué medidas va a tomar ante el hecho de que la empresa hace obras sin autorización ni por qué no ha intervenido hasta ahora. Explicó que tiene que comprobar si ha recibido la documentación de la empresa y analizarla antes de tomar una decisión.

Por su parte, critican que el Concello, en vez de remitirles la información sobre la obra, les insta a acudir a las oficinas municipales a consultarla. Entienden que es ingente y que eso les impide hacer un seguimiento puntual.

También denuncian que la Xunta, encargada de controlar la emisión de gases, se contenta con los informes remitidos por la empresa que Tableros Hispanos ha contratado para elaborar informes sobre ese aspecto. En esos documentos, la adjudicataria reconoce que incluye datos que no ha podido verificar directamente.