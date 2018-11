Quejas vecinales por los incidentes de una familia en la Rúa Otero Pedrayo

LUGO. Los vecinos de la Rúa Otero Pedrayo están que trinan. El motivo son las molestias que suele causar una familia que vive de alquiler en un piso de esta calle. Con frecuencia tienen que requerir la presencia policial.

Los inoportunos inquilinos han protagonizado peleas tanto dentro como fuera del inmueble e incluso han llegado a proferir amenazas de que se iban a liar a tiros.

La lista de quejas continúa con los desperfectos causados en las zonas comunes del edificio en el que residen desde hace casi un año.

«Cando chegan as visitas en coche, en vez do porteiro automático usan os berros ou as bucinas para que se asomen á ventá ou para que baixen á rúa», afirma un vecino de la calle.

Además de las incomodidades que generan, los inquilinos acumulan tres meses de impagos del alquiler y de servicios como electricidad y agua.

El propietario de la vivienda denuncia la situación de «desamparado» en que se encuentra a raíz de que el Concello de Lugo le retirase la prestación que le concedía a esta familia, beneficiaria del programa de erradicación del chabolismo para que abonase el arrendamiento del piso.

El afectado presentó hace casi un mes en el registro municipal una carta dirigida a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, en la que le solicita que intervenga en este problema.

El dueño del piso explica que en su día una asistenta social le propuso que se lo arrendase a una familia que percibiría una ayuda con cargo al programa municipal de erradicación del chabolismo con la que pagaría la renta.

Asegura además que cuando arrendó ese inmueble en vez de una familia se instalaron tres y que a partir de ahí surgieron los problemas.

El afectado detalla que los inquilinos comenzaron a comportarse «de una forma antisocial», lo que provoca «graves problemas de convivencia en la comunidad en particular y en el barrio en general».

«Como no cumplen con sus obligaciones sociales desde los servicios de asistencia se les interrumpe el pago de prestaciones con lo que se consigue colateralmente que yo, dueño de la vivienda, no pueda cobrar el alquiler que se me prometió», precisa.

DESAHUCIO. El propietario de la vivienda apunta que ante el perjuicio que le están causando sus morosos inquilinos tendrá que recurrir a la Justicia para que sean desahuciados, lo que le ocasionará una pérdida económica adicional.

En su escrito dirigido a la regidora municipal le pide que le dé «una respuesta rápida» a este problema que considera «urgente», del que pueden ser «víctimas» otros propietarios que arrenden sus viviendas a beneficiarios del programa de erradicación del chabolismo si el Ayuntamiento al final se desentiende.