Quejas vecinales por la frondosidad del arbolado en calles de la ciudad y O Ceao

Como en cualquier otro asunto urbano, con la poda de los árboles no hay manera de dejar insatisfechos, en unos casos por exceso y en otros, por defecto. Cuando empieza la temporada de limpieza de ramas son habituales las quejas por lo que algunos ciudadanos consideran que las podas son demasiado agresivas, como las que se producen en árboles de Ramón Ferreiro y Rodríguez Mourelo, pero últimamente las protestas llegan por lo contrario. Hay vecinos que aseguran que hay árboles que llevan dos o tres años sin podar, y aunque en jornadas calurosas como las que hubo este verano sus sombras fueron un alivio, en general ven más perjuicio que beneficio.

Algunas de esas quejas se producen en la Ronda das Fontiñas, donde gran parte de la mediana no fue objeto de poda desde hace tiempo. Los vecinos dicen que la frondosidad produce humedad y quita luz a las viviendas, los comercios y las oficinas. Aunque la mayor molestia, explican, es la gran cantidad de hoja que sueltan en otoño, que ensucia y produce resbalones en aceras y tupe alcantarillas, denuncian.

O CEAO. De igual forma, un vecino de O Ceao denunciaba el miércoles que las ramas de los árboles que hay frente a sus naves, en la Rúa dos Transportes, dificultan la actividad a la empresa a la que se las tiene arrendadas. A ese lugar llegan camiones de dos pisos con coches, ya que hay un negocio de compraventa, y tienen problemas para acceder y para descargar los vehículos de la parte superior.

El propietario trasladó sus quejas a la Asociación de Empresarios de O Ceao y As Gándaras y hasta se planteó podar él mismo, pero enseguida desistió "por medo a meterme en problemas". "O inquilino quéixaseme de que non pode traballar e as árbores están aí e non se van cortar, pero polo menos que as poden", explica José María Núñez Gayoso. Este señala además la suciedad que producen las hojas cuando caen.

PLANIFICACIÓN. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Miguel Fernández, aclaraba este miércoles que el departamento que gestiona las podas de árboles tiene establecido una planificación anual de actuación en el municipio, que no incluye la poda de todos los árboles cada año, dado que hay especies más sensibles, y pone como ejemplo los castaños de indias, que hay en Fontiñas, unas especies en las que aclara que "está desaconsellado" ejecutar podas. "Implicaría máis enfermidades, máis podredume e, incluso, máis roturas", señala el concejal.

También explica Miguel Fernández que esta planificación se lleva ejecutando desde hace tiempo "e o nivel de poda deste ano foi igual que o dos anteriores".

Así, el concejal explica que en zonas como Fontiñas, la Ronda do Carme y otras avenidas con arbolado se establece una planificación de poda por años y, dependiendo de la especie, están previstos para el próximo invierno.