Quejas de usuarios del cementerio por el hurto de adornos

Se cree que en los camposantos no se suelen cometer robos, quizás por respeto a los que ya no se encuentran entre nosotros, quizás también por superstición. Pero no es así.

Una familia ha denunciado el hurto de dos candiles que ornamentaban la cripta del cementerio de San Froilán de la capital lucense en la que reposan desde el año pasado los restos de su hija, que era menor de edad, entre otros seres queridos.

Se sospecha que la sustracción de ambos faroles se produjo a plena luz del día, cuando el camposanto estaba abierto al público, entre la tarde del pasado miércoles y la del jueves.

La familia afectada asegura que los candiles tenían un elevado valor sentimental. Una de estas piezas ornamentales contenía varios recuerdos de amigas de la menor, que también han desaparecido.

La concejala de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, aseguraba que son "puntuais" los hurtos que se cometen en el cementerio de San Froilán, pero precisaba que sí se producen.

Cristina López indicaba que estas sustracciones son más comunes en los periodos en los que se registra un mayor número de visitas a esta necrópolis, como ha sucedido en las últimas semanas con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.

Explicaba que las sustracciones, sobre todo de centros de flores que visitantes suelen coger para adornar las tumbas de familiares suyos, se cometen cuando el cementerio está abierto al público. Aclaraba que no tienen constancia de que amigos de lo ajeno se cuelen por las noches.

Reflexión. "Que catadura moral ten quen comete este tipo de falcatruadas?", se preguntaba la edila, que hacía un llamamiento a la sociedad para que reflexione con el fin de que no se produzcan este tipo de actos que causan "unha gran dor" a las familias afectadas.

Cristina López añadía que es difícil vigilar el camposanto, construido hace 75 años en As Arieiras, que tiene 108.000 metros cuadrados de superficie y más de 14.000 unidades de enterramiento, entre nichos, panteones, mausoleos y columbarios, entre otros.