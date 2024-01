Quejas de retrasos por averías en Radioterapia del Hula

Pacientes a tratamiento de radioterapia en el Hula denuncian "averías constantes" en uno de los aceleradores que les obliga a retrasar sus tratamientos. Explican que, en ocasiones, el acelerador se para a mitad de sesión por lo que deben recibir parte del tratamiento, hacer tiempo mientras esperan a que se arregle y volver a entrar en la sala para la segunda parte.

"Unha vez deume tempo a ir a casa porque me atopaba mal e volver unhas horas despois cando xa estaba arranxada. Eu son de Lugo e puiden facelo pero hai xente que ven da Mariña ou A Montaña e que ao mellor ten que volver sen recibila", explica.

La avería se intenta arreglar en el momento, pero no siempre es posible y, en alguna ocasión, los pacientes citados deben postergarlas. "A mí una vez me avisaron el día antes para cambiarme la sesión", explica otra paciente que dice que, aunque agradece el aviso, supone igualmente un contratiempo. "El personal es atento y preocupado pero no pueden hacer otra cosa", dice, mientras otra apunta que "as máquinas son caras, certo, pero penso que deberían cambiala, non creo que sexa normal que, de 15 sesións, se estropeara en 5 ou 6 ocasións".

La respuesta del Sergas: "Se intenta arreglar en pocas horas"

Por su parte, el Sergas aseguró que el índice de averías de los aceleradores del Hula es similar "e incluso inferior" al de otros instalados en otros hospitales españoles. Recuerda que son equipos que funcionan mañana y tarde ininterrumpidamente, de lunes a sábado, para dar acceso al tratamiento al mayor número de pacientes posible. Añade que cuando hay una avería se intenta arreglar en "pocas horas" para no afectar a la actividad.