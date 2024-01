Quejas de pacientes de rehabilitación por el trato de la empresa que los lleva al Hula

Usuarios del servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Lucus Augusti mostraron sus quejas por el funcionamiento del servicio de transporte que el Sergas tiene concertado con la empresa Salutrans. "Tratan a los pacientes como si fuesen paquetes", apuntan.

Según explican, la ambulancia que tiene que recoger a los enfermos para llevarlos al Hula no se ajusta a los horarios de las citas, lo que les ocasiona multitud de trastornos. "Muchas veces se presentan en el domicilio varias horas antes de la consulta sin avisar y dejan a los enfermos en la puerta del hospital hasta que llega su turno. Son personas en sillas de ruedas y tienen que esperar allí solas en la entrada, delante de una puerta que además se cierra y se abre constantemente, con la corriente que eso genera", lamentan.

Los familiares de los afectados dicen que los enfermos también tienen que esperar "durante horas" para que los lleven de vuelta a sus domicilios. "Es normal que tengan que esperar un poco, pero a veces pasan horas y al final nos llaman para que los vayamos a recoger porque no aparece nadie de la empresa. Los propios trabajadores del Hula tienen que esperar a veces con los pacientes fuera de su horario laboral porque no los pueden dejar solos y nadie los ha recogido", aseguran.

Los usuarios y sus familiares afirman que ya le comunicaron sus quejas a la empresa en varias ocasiones, pero la situación no cambia. "Los conductores hacen lo que les mandan, así que llamamos directamente a la empresa para protestar, pero no nos han hecho ni caso. Es vergonzoso que funcionen como si fuesen una empresa de paquetería. Las personas no son paquetes que se puedan cargar y descargar en cualquier sitio sin más", apuntan.