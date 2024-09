Quejas de lucenses a raíz de la prontitud con que se agotaron los viajes del Imserso

Las plazas para los viajes del Imserso se agotaron esta semana en Lugo, como sucedió también en otras provincias, con más celeridad que las primeras entradas puestas a la venta para el Caudal Fest.

Las reservas se podían hacer tanto online como a través de agencias de viaje. En la capital lucense hay más de una veintena que participan en este programa de turismo. "Fue en un visto y no visto", aseguraba el responsable de una de estas.

Críticas de algunos jubilados sin viaje

Esa prontitud con la que se agotaron las plazas desató las críticas de algunos jubilados que se quedaron sin poder viajar. Es el caso de Manuel Ferreiro, que aseguraba que el jueves, cuando salió el paquete de destinos insulares, ya estaba agotado a las nueve de la mañana, que era la hora de apertura. Y que la historia se repitió este viernes con los circuitos culturales y las capitales de provincia. Responsables de agencias lo negaron.

"Tan pronto deron as nove púxenme coa aplicación no meu teléfono móbil e xa non puiden solicitar destino", afirmaba este lucense de 71 años de edad, que le había puesto el ojo a dos destinos dispares, Tenerife y Zarauz (Guipúzcoa).

Manuel Ferreiro tenía la mosca detrás de la oreja. Aseguraba que en los días previos a la apertura del plazo para hacer las reservas ya aparecían los destinos que le interesaban con el mensaje "lista de espera".

Este jubilado hacía además hincapié en que son pocos los que tienen la habilidad para solicitar personalmente plaza a través de internet, por lo que dice que la mayoría de los aspirantes suelen recurrir a agencias de viajes para gestionar las reservas.

Destinos y precios

En Galicia las primeras plazas salieron el pasado miércoles —en nueve comunidades autónomas ya se había iniciado el plazo el lunes—, cuando el Imserso ofertaba

destinos en la zona costera peninsular de ocho o diez días, a un precio de entre 210 y 290 euros, en función del transporte.

El jueves se comercializaron los destinos en las islas, tanto Canarias como Baleares, con estancias también de ocho o diez días por un importe de 210 a 435 euros.

Y este viernes fue la jornada que estaba programada para los circuitos culturales, seis días a 293 euros, y las capitales de provincia, cuatro días a 124 euros.