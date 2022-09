Quejas porque Atención al Paciente del Hula no recoja todavía reclamaciones en persona

Pacientes del Hula se quejan de que Atención al Paciente no recoja reclamaciones en persona, de forma que se ven obligados a redactarlas para registrarlas en sus centros de salud. "No todo el mundo se expresa bien por escrito", lamenta Miguel Míguez, que después de que tener un problema con la rotación del supraespinoso (un pequeño músculo del hombro, vio cómo le daban cita para una radiografía para febrero de 2024 y quiso presentar una queja.

"Me dijeron que fuera a mi centro de salud, pidiera una hoja de reclamaciones y que la harían llegar al hospital. Después me respondieron por correo postal pidiéndome todos los volantes y la documentación con rapidez porque si no no tendrían en cuenta mi queja. No todo el mundo tiene ordenador ni la posibilidad de usar uno", recuerda. Finalmente las quejas sirvieron para que le hicieran la prueba este mismo mes. "Estoy seguro de que si no llego a reclamar no hubiera sido así", dice.

Ahora a su mujer, que tiene un tumor en un ojo y también quiere reclamar porque la revisión que le prescribieron para los tres meses no se ha producido aunque han pasado seis, también reclamará por escrito.

Lo cierto es que Atención al Paciente lleva sin prestar servicio presencial desde la pandemia. Inicialmente se tomó esa medida a causa de las restricciones de la interacción social, pero dos circunstancias impidieron retomarla como estaba previsto. Por un lado, la larga baja médica de una de sus profesionales y, por otra, más reciente, la adaptación a nuevos programas informáticos. Sin embargo, desde la gerencia del hospital se aseguró ayer que este mismo mes se reanudará la atención en persona.