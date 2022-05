Las quejas por los recibos del agua en Lugo vuelven pese a crecer la plantilla

"Vivo solo y tengo un consumo mínimo, pero el recibo del agua del último trimestre fue de 137 euros", denuncia un lucense. Es la segunda vez que tiene problemas de sobrefacturación debido a que el personal municipal no acude a leer su contador, aseguraba este vecino, que reside en la zona de Montirón.

Otro lucense, que en marzo recibió al fin la devolución de 200 euros cobrados de más por el Ayuntamiento, también relata que vuelve a tener problemas con los recibos del agua.

"Hace un año me llegaron a la vez los consumos de trece meses. El Ayuntamiento me mandaba recibos sin el consumo real y eso provocó aquella factura por la que tuve que reclamar", explicaba este lucense, que dice que afronta de nuevo el mismo problema porque lleva ya dos trimestres en los que el recibo no incluye el consumo real, lo que le hace temer otra factura desproporcionada.

En su caso, cuenta, los lectores del Ayuntamiento nunca llegaron a ir a su casa y, ante esa situación, optó por encargarse él mismo de comunicar el consumo. La fórmula consistía en que hacía una fotografía del contador y la remitía al Ayuntamiento a través del correo del servicio 010.

El problema es que el servicio 010 primero cerró y luego pasó a volver a funcionar con menos servicios que antes, un hecho que puede estar detrás del problema actual, cuenta este lucense, que ha pedido reiteradamente que, si el Ayuntamiento no puede mirar su consumo real, le envíen facturas estimativas, para que luego el ajuste final no suponga tanto varapalo económico. Su petición, al menos de momento, no ha tenido éxito.

Las nuevas quejas vecinales llegan cuando el gobierno local daba por resuelto el problema de lectura de contenedores por falta de personal. Así, el Concello destacaba este lunes que la lectura lleva haciéndose íntegramente con personal municipal a la totalidad de clientes desde hace cinco trimestres.

El gobierno añadía que, de forma paralela, se está procediendo a la regularización de las reclamaciones a las que dio pie la lectura por estimación que se hizo "durante la pandemia".

No obstante, el PP también advertía este lunes de que vuelve a recibir quejas de vecinos por recibos anómalos del agua y el viceportavoz, Antonio Ameijide, apuntaba que la oficina de los populares en el Concello seguirá tramitando las reclamaciones de ciudadanos a los que el Ayuntamiento tenga que devolver dinero.

Ameijide detalló que se están resolviendo ahora las reclamaciones de hace un año y contó que, en algunos casos, el anuncio de devolución se está comunicando a través de asociaciones vecinales, algo que cree anómalo, ya que se están dando a esos colectivos, "quizás por electoralismo", datos de las personas que exigieron devoluciones tras recibir recibos erróneos. Censuró, además, que se tarde un año en devolver el dinero cobrado de más.