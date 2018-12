Quejas por las demoras para regularizar vados en Lugo

LUGO. Las demoras para obtener licencia para un vado continúan en Lugo y los problemas para los vecinos no se acaban cuando al final reciben el permiso. Un lucense relató que su comunidad ha tenido que esperar más de un año para obtener el vado y que ahora, pese a haberlo pagado, el Concello no hace el rebaje de la acera, de modo que la comunidad paga por un servicio que, de facto, no recibe.

La situación es desesperante, describe ese afectado, dado que sin el rebaje la Policía Local se niega a actuar si alguien aparca delante del vado, de modo que los vecinos se arriesgan a quedar atrapados si usan el garaje, ya que la grúa no va a actuar ni va a haber multa para el infractor.

Paralelamente, si los vecinos colocan algún elemento que sirva de rebaje entre la acera y la calle, la Policía Local multa a los titulares del vado, señala.

El denunciante relata que ha acudido varias veces al Concello para denunciar el problema, sin ser atendido, y que se encuentra siempre allí con otros ciudadanos en la misma situación.

«Hemos pagado 400 euros por el rebaje y lo único que falta es una firma para que contraten la obra, pero nadie asume la situación y la obra sigue sin contratarse después de meses», denuncia este vecino afectado.

«Cada vez que acudo al Ayuntamiento para preguntar qué está ocurriendo, me encuentro con varios afectados más. Debe haber al menos una docena de rebajes pendientes y está pasando esto en varios barrios de la ciudad», señala este vecino.