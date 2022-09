Vecinos de la parroquia de San Vicente de Coeo han manifestado su malestar por el corte de pasos a nivel en la vía del tren que ha llevado a cabo Adif en los últimos días para acometer obras de mejora de la vía Lugo-Monforte.

Los vecinos se quejan de que, a principios de semana, la compañía cerró al mismo tiempo dos de los tres pasos de la parroquia sin aviso previo —informó de la interrupción a través de los medios de comunicación— y no colocó señales de información de esta interrupción de la vía justo hasta llegar al lugar donde están los cruces.

En la parroquia quedaba una tercer paso abierto, pero se llegaba a él con dificultad, y este martes ha también ha aparecido cortado, al igual que otro en Recimil.

Un vecino de Coeo explica que la gente se hace cargo de que las obras son necesarias y de que siempre provocan molestias, pero cree que "non é normal que cortaran varios pasos á vez e que o fixeran sen avisar". "E o peor é que non hai nin a quen queixarse, porque traballan de noite e aquí polo día non se ve a ninguén", añade.

El corte de los pasos a nivel obliga a algunos vecinos a dar rodeos importantes por otros caminos y carreteras. Según la información aportada por Adif y Renfe, los cortes se prolongarán hasta el próximo lunes y son motivados por las obras de modernización de la vía férrea que se llevan a cabo entre Lugo y Monforte.

Renfe estableció planes alternativos de transporte por carretera para los pasajeros de los más de una veintena de servicios de larga y media distancia que se verán afectados a lo largo de esos tres días.



Esta línea del tren ya estuvo cortada durante los seis primeros meses de este año por trabajos de

mejora.