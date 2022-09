El monfortino Roberto González quizás no es muy conocido por el gran público, pero es uno de los grandes de la pintura gallega. A este artista que vive entre Madrid y Edimburgo, los lucenses podrán conocerlo un poco mejor ahora porque es el autor de los retratos de los tres últimos expresidentes de la Diputación: José Ramón Gómez Besteiro, Elena Candia y Darío Campos.

El pintor cuenta que quedó "muy contento con los retratos" y eso que confiesa que es un género que no le atrae mucho. "Los he hecho, los hago y los haré, pero no me gusta mucho hacer retratos".

La obra oculta del pintor en Lugo

Roberto González, que estos días anda por Galicia –como cada verano–, planea venir a Lugo los próximos días y podrá ver su trabajo en la Diputación.



En la ciudad expone y tiene obra, pero no es accesible para muchos porque, por ejemplo, el Museo tiene cuadros suyos, pero están en los almacenes, cuenta. Asegura que no le da rabia que su trabajo no se exhiba. "El caso es que esos cuadros se salve, porque si no, cuando muera, a ver dónde va todo a parar", dice.



Visibilidad del arte

Pero da a la vez gran importancia a la visibilidad del arte y ese es el fin de una galería que acaba de abrir en Madrid.

Gómez Besteiro

Roberto González es un pintor cuya obra está cargada de simbolismo y, quizás por eso, desde que están colgados sus cuadros en la Diputación hay quien busca sacar punta a los gestos y colores que ha usado. Algunos se señalan como obviedades: azul para Elena Candia y rojo para Darío Campos, porque son los colores de sus partidos. El fondo del retrato de Besteiro, en cambio, es gris.

El pintor, que reconoce que el cuadro de Besteiro es el que más le gusta, dice que usó ese color simplemente porque "quizás soy de fondo gris". Es un color estético y por eso es, al final su cuadro favorito. Así que no hay que ver más allá en esa predilección y él cuenta que "cuando hago una serie, siempre hay algún cuadro que acaba siendo mi favorito".

Darío Campos

No parece haber gran simbolismo, por tanto, en los colores. Sí lo hay en otros aspectos de los cuadros. Quien se fije bien, verá que en el de Elena Candia aparece una M, que la identifica con Mondoñedo. Y en el de Darío Campos destaca la mano, una insinuación de fuerza interior que deriva de la obra de un pintor al que admira Roberto González.

Los cuadros tienen vida –él dice que son personajes "que tienen sangre en el cuerpo"–, pero sabe que no a todos los protagonista les gusta su imagen. Ese reparo le da igual. "La gente quiere salir guapa y por eso no se gustan; estamos en un mundo en el que la belleza tiene que ser algo estupendo, pero un cuadro tiene que expresar lo que tiene que expresar", sentencia.

Elena Candia

Y él ha cuidado esa expresión al milímetro. Los retratos son resultado del encuentro que tuvo con cada uno de los protagonistas. Fueron citas por separado, en las que les tomó fotografías. Y en esas sesiones el artista ya marcó su criterio. A Elena Candia, por ejemplo, la hizo cambiarse de camisa. Llegó con una que al pintor le parecía demasiado cerrada, con un cuello que la estilizaba poco, así que la líder popular acabó teniendo que ponerse para el posado la camisa de otra persona.

Los cuadros acaban de colgarse en los pasillos de la Diputación que albergan la galería de retratos de los presidentes. Son nuevos para el público, pero González los pintó hace ya mucho tiempo.

Cuenta que la Diputación le llamó hace años para pedirle un presupuesto y que, después de un tiempo sin saber si su propuesta había sido aceptada, de repente un día le urgieron para que entregara los cuadros. Se afanó en hacer el trabajo rápidamente y entregó los retratos, pero estos acabaron guardados. Preguntó varias veces sin tener respuesta cuando se iban a colgar y al final esta semana se enteró de que ya formaban parte de la galería de la Diputación.

José Benito Pardo Rodríguez

El pasillo "es una galería del terror"

El pasillo de los retratos de la Diputación "es una galería del terror", dice Roberto González, que afirma que hay allí algunos "horribles".

Fue a conocer los cuadros antes de empezar a pintar los suyos y quedó espantado.

Hay allí nueve cuadros. Se trata de los de José Benito Pardo Rodríguez, que dirigió la institución en tres periodos entre 1901 y 1931; Francisco Plácido Donapetry Iribarnegaray, presidente entre 1927 y 1929; José Sánchez Gacio, que ocupó el cargo de 1932 a 1934; Octavio García Fernández, presidente hasta 1936.

Francisco Cacharro Pardo

De la actual etapa democrática están también los de Luis Cordeiro Rodríguez, presidente de 1979 a 1983, y Francisco Cacharro Pardo, que gobernó de 1983 a 2007.

El actual gobierno retiró los retratos de los presidentes durante la etapa del franquismo.