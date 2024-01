Una quedada con 80 participantes se salda con 24 denuncias por diferentes infracciones

Una nueva quedada, esta vez en las inmediaciones del Centro Comercial As Termas, en la Avenida Infanta Elena, se saldó con un total de 24 conductores denunciados por cometer diferentes infracciones, entre ellas conducción temeraria y circular bajo los efectos del alcohol. La Policía Local de Lugo se movilizó en la noche del viernes al sábado, tras tener conocimiento de la convocatoria a través de las redes sociales.

Los agentes montaron un dispositivo especial de vigilancia —en el que participaron varios efectivos del Grupo Operativo Nocturno y del Equipo de Atestados— y realizaron controles en la zona de la quedada, en la que se dieron cita alrededor de 80 vehículos.

Las patrullas que formaron parte del operativo, tanto rotuladas como camufladas, detectaron a dos conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. Los dos infractores arrojaron tasas de 0,65 y 0,51 miligramos por litro de aire espirado, respectivamente, por lo que afrontan multas de 1.000 euros y la retirada de seis 6 puntos del permiso de conducir. Además, sus vehículos fueron inmovilizados de inmediato.

En el transcurso de los controles, la Policía Local también denunció a cinco conductores por conducción negligente, a otros tres por conducción temeraria, a tres por no someter sus turismos a la ITV en el plazo debido, a otros tres por no respetar la luz roja de un semáforo, a dos por no tener el seguro obligatorio en vigor, a uno por conducir sin la diligencia y la precaución necesarias, a otro por circular con láminas en los cristales que dificultaban la visibilidad, a uno por llevar instaladas en su coche luces antirreglamentarias, a otro por circular en un patinete eléctrico por la acera y a un joven que también iba en patinete por saltarse un semáforo en rojo. Los policías denunciaron también a otra persona por una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.