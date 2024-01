Queda en libertad la mujer detenida por apuñalar a su expareja en A Tinería

La mujer detenida el pasado viernes en Lugo por apuñalar a su expareja por la espalda prestó declaración en el juzgado de guardia de la capital lucense y quedó en libertad. El magistrado no decretó ningún tipo de medida provisional, por lo que la mujer no tendrá que cumplir ninguna medida de alejamiento del afectado, que no quiso denunciar los hechos.

La presunta autora fue arrestada después de que los padres del hombre acudiesen a la comisaría de la Rúa Chantada para contar que su hijo había sido agredido con un arma blanca y tenía heridas en la espalda.