Queda en libertad el empresario detenido por tráfico de armas

El empresario detenido e investigado por un supuesto delito de tráfico de armas quedó este viernes en libertad con la obligación de acudir al juzgado a firmar cada quince días. Después de una noche en comisaría, el hombre -que regenta un establecimiento en la Ronda da Muralla, 92- se reunió con su mujer -que no llegó a ser puesta a disposición judicial y ya quedó libre sin cargos el pasado jueves- y con sus hijos "muy entero porque nada había hecho y reafirmando su inocencia", según manifestó su abogada, Sonia Valbuena, que todavía no pudo tener acceso a la causa por encontrarse bajo secreto de sumario, aunque se sospecha que se trata de una operación judicial a nivel nacional con detenciones en varios clubs de tiro.

El empresario colaboró con la Policía durante el registro domiciliario pero no declaró ni en comisaría ni en el juzgado por recomendación de su abogada, al no tener conocimiento del expediente que dio pie a esta operación policial en la que llegaron a participar dieciséis agentes procedentes de Madrid y de Málaga. "Tenemos la esperanza de que esto se va a archivar y no se va a llegar ni siquiera a juicio porque todas las armas que fueron incautadas son legales y tienen sus licencias y cartillas", insiste la abogada.

Durante el registro, los policías le preguntaron al empresario especialmente sobre su participación en un foro de armas de internet y sobre si conocía a algunas personas que participan en este chat. El empresario reconoció que sí participaba en el foro, donde llegó a comprar y vender armas "pero siempre de forma legal, nunca vendió nada modificado ni tampoco ningún kit preparado para modificar", asegura Sonia Valbuena. "Él nunca publicó nada sobre cómo troquelar ni falsificar armas. No habló con nadie sobre este tema. Le preguntaron por varios nombres y a la mayoría no los conocía. Quizás alguno de los que están en el foro haya tenido alguna actividad ilegal y la Policía comenzó a investigar a todos los participantes para saber si hay una red. Pero aquí no se encontró nada ilegal", dice la defensa.

En el registro, se encontró bastante munición y, según algunas fuentes próximas a la investigación, hasta cinco kilos de pólvora. Sin embargo, según Sonia Valbuena, estas cantidades son normales dado que tanto el empresario como su mujer practican tiro, están federados y compiten en distintas categorías. "Pueden comprar la pólvora para munición de recarga. Ellos tienen muchas licencias y esa cantidad es proporcional a las licencias de las que disponen, pues compiten en varias categorías. En todo caso, si hubiese de más eso daría lugar a una infracción administrativa, no penal", apunta la abogada.

La Policía también halló 15.000 euros en su vivienda, metidos en una caja de cartón que, según la defensa, "es una cantidad que se justifica teniendo varios negocios como tienen".