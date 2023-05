¿Por qué tardan las licencias de obra en Lugo?

El PP alertó este martes contra la última reorganización del servicio de Arquitectura del Concello, que ha venido a provocar un empeoramiento de su funcionamiento, asegura. "Temos un servizo á deriva, cunha bicefalia", denuncia.

¿Han empeorado las licencias?

Desde la reestructuración del 13 de marzo se aprueban una media de tres licencias en la junta de gobierno semanal, frente a las cinco de antes. A la de este miércoles van seis. "Antes de febrero de 2021, cuando el servicio no tenía jefe y había tres arquitectos, se aprobaban cinco licencias a la semana. Entre junio de 2022 y marzo de este año, con una jefa de servicio y tres arquitectos más, se mantuvo el ritmo. Y desde el 13 de marzo, con una jefa, un adjunto y cuatro arquitectos asignados a licencias, se están concediendo tres. La media de cada arquitecto es de 0,41 expedientes por semana, incluidos los denegados", explica el PP.

¿Cuál es el alcance del problema?

Según el gobierno, en enero había 240 licencias de obra mayor a la espera de aprobación (20 de 2020). En los últimos tres años se recibieron 1.040 solicitudes y se resolvieron 800. Según el Ige, el año pasado el Concello aprobó 104 licencias, cifra muy similar a Ourense (118) y A Coruña (113). A la vez que destaca el esfuerzo por mejorar los números, el gobierno asume que no son cifras idóneas.

¿A qué se debe el atasco?

Es multifactorial. La huella de las investigaciones judiciales que en lustros pasados afectaron a políticos y funcionarios aún está ahí, por mucho que hayan acabado archivadas y ningún técnico haya sido siquiera juzgado. La "cultura del miedo" permanece y el gobierno se aprovecha de ella, denuncia el PP. En parte por esa judicialización, en el último mandato de José López Orozco hubo un déficit de gestión también en urbanismo, que además, como otros servicios, fue quedando sin personal. En el primer mandato de Lara Méndez hubo un edil, Daniel Piñeiro, inexperto y sobrepasado porque llevaba tambien otras áreas, en un gobierno minoritario y débil. En el actual, el edil Miguel Couto, ahora en el equipo del PP, dimitió cuando no pudo traer personal externo e imponer su forma de trabajo. Le sustituyó Álvaro Santos, que sacó adelante otros asuntos complejos pero no logró que se viera mejora en las licencias de obra.

¿Cuál es el análisis del PP?

El PP atribuye la situación a una ineficaz gestión política, intencional, por incompetencia o por dejadez. En este momento atribuye ese "deficitario funcionamiento" en buena medida al papel del arquitecto que desde el 13 de marzo vuelve a estar al cargo de las licencias, como estuvo en otros momentos. Es un técnico que también tiene contestación entre compañeros, de dentro y de fuera del Concello, y el Colegio de Arquitectos llegó a solicitar su cese. El edil de Urbanismo, Álvaro Santos, sostiene que las críticas son de una minoría de profesionales que ven cómo sus proyectos no salen adelante porque no cumplen y que ejercen presión en el PP a través de los colectivos de los que forman parte, como el Colegio de Arquitectos y la Apec. "Teñen a opción de recorrer administrativamente e despois no xulgado. E que eu saiba teñen gañado moi poucos casos contra informes deste profesional", señala el concejal de Urbanismo.

¿Cuál son los últimos cambios y por qué se han hecho?

Santos dice que había "dinámicas que non funcionaban". Explica que existía dificultad para sacar adelante informes de proyectos, sobre todo los primeros, porque Lugo tiene un planeamiento complejo (hay tres planes en vigor, modificaciones sectoriales) y la arquitecta jefa no está tan especializada en la aplicación del planeamiento como en su desarrollo, lo que contribuía a que existiese falta de entendimiento con otros técnicos del departamento. Se decidió cubrir la adjuntía de servicio y que de ella dependieran las licencias residenciales, las que no conllevan actividad comercial. Esa decisión se tomó antes de la reincorporación del mencionado arquitecto a ese puesto, que es el suyo, cuando estaba a punto de ser cubierto en comisión de servicio por una compañera. "Asignáronse as licenzas a ese posto, non a ese arquitecto, pero a vantaxe deste é a bagaxe no eido das licenzas e da análise e a interpretación do planeamento", explica Santos.

Criterios técnicos a favor o en contra de los ciudadanos

Las críticas vienen precisamente por el bagaje de ese técnico, a quien se le reprocha que, en la interpretación de la normativa que a veces es necesario hacer, suele inclinarse por el criterio menos favorable para el ciudadano. El PP critica, además, que prácticamente ha dejado sin efecto herramientas (algunas discutidas por los populares) que supuestamente fueron impulsadas para mejorar la tramitación, como unificaciones de criterios. De nuevo, Santos niega la mayor y asegura que solo se busca "ir a unha administración rigorosa y estrita dentro do razoable. Despois queixámonos de que actuacións a carón da muralla non harmonizan. Discutamos a normativa e non a quen a aplia". Comprende, dice, la reacción de quien aguarda por un informe desde 2021 y ahora se le da un plazo corto para corregirlo o completarlo, pero insiste en que hay proyectos —no todos, recalca— que "teñen unha falta documental e de calidade técnica moi notable". Recuerda también que hay instrumentos para exigir compensación por daños. Según el PP, algún proyecto tiene los informes sectoriales caducados y el Concello no da certificaciones urbanísticas, donde dice al propietario qué puede hacer en su terreno. Hoy el PP presentará su propuesta para las licencias en un acto abierto a profesionales, a las ocho en el hotel Méndez Núñez.

¿Por qué se han ralentizado de nuevo las licencias ahora?

Santos explica que la ralentización que se está viendo ahora se debió a las "distorsións" y la "especie de colapso" que hubo en el servicio justo antes de la vuelta del mencionado arquitecto, por esa "falta de entendemento" señalada entre la jefa de servicio y algunos técnicos. Insiste en que el efecto de la reorganización no es inmediato, porque los expedientes tienen unos pasos y unos tiempos, pero insiste en que los resultados se verán pronto.