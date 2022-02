Que síntomas poden indicar que se achega a morte?

O primeiro que hai que saber é que cada persoa pode experimentar de diversos xeitos o que se coñece como situación de final de vida. Aínda así, hai unha serie de signos que adoitan ser comúns e que servirían para indicarnos que, probablemente, se estea achegando o momento da súa defunción.

Un deles é que durma máis do habitual, xa que ten menos enerxía pola diminución do metabolismo do seu corpo, o que se traducirá nunha maior fatiga e cansazo. Dun xeito paralelo, tamén baixa a súa presión arterial e os latidos do corazón son a cotío irregulares e mesmo difíciles de detectar.

Os cambios físicos tamén poden incluír febre ou, nos últimos días, unha diminución da temperatura corporal, algo que está provocado por que a circulación sanguínea se dirixe cara os órganos vitais, de xeito que é habitual que a pel ou as extremidades poidan estar máis frías ao noso tacto.

Moitas veces prodúcense tamén problemas respiratorios, perda de apetito, manchas na pel ou a inchazón de pes, nocellos e mans, entre outras manifestacións do corpo.



