Javier Arias: "Un político que no recibe y asume la crítica en la calle no hace bien su labor"

Hace cuatro años sustituía a un delegado con un marcado perfil político [José Manuel Balseiro] y usted se reconocía más como un técnico con un amplio conocimiento de la administración que tendría que trabajar esa otra vis. ¿Como se ve cuatro años después?

Me veo más curtido por estos cuatro años, obviamente. En aquel momento también decía que la faceta política siempre había estado en mi vida. Siempre había estado muy pendiente, con mucha relación con alcaldes, no solo por mi puesto anterior en la jefatura territorial de Infraestruturas, sino también por la experiencia familiar [su padre, Ramón Arias, fue candidato a la alcaldía de Lugo], me ayudó mucho a tener un conocimiento tanto de la provincia como de muchos de los alcaldes, de cualquier color político. Digamos que el terreno de juego ya lo conocía.

¿Resultó ser lo que esperaba?

Sí, la verdad… Ya dije alguna vez, en alguna entrevista también en El Progreso, que las decepciones o alegrías vienen un poco cuando no lo esperas. Pero bueno, más o menos ya sabía dónde me metía. Y la verdad que estoy muy contento del trabajo desarrollado hasta ahora. Y también de esa primera aventura que tuve de presentarme como número dos del PP en las elecciones autonómicas. Era darle un poco respaldo político a la gestión realizada en estos años y me gustó. El funcionario siempre está un poco más retraído y ahora, digamos, sales un poco más a la vida pública. Creo que un político que no está en la calle, que no recibe las críticas, en su caso, o si puede ser también alabanzas, no hace bien su labor. Hay que saber que las políticas que está implementando surten efecto y la crítica que pueda venir, asumirla, verla, e intentar corregir en caso de que se esté equivocado.

¿Y percibe mucha crítica?

No, la verdad es que no, y la crítica constructiva siempre, si la hay. Obviamente aquí nadie es perfecto y se pueden mejorar muchas cosas. Pero yo creo que desde la Xunta habitualmente las cosas que se hacen, tanto por parte de los funcionarios como de los políticos, siempre buscan el bien del vecino.

Esa participación como número dos en la lista de las autonómicas, junto a algunas de sus palabras de despedida, hicieron que mucha gente lo viera dando el salto a una consellería. ¿Hubo cambio de planes?

No, no, qué va, qué va. Las palabras de despedida fueron porque nunca sabes qué va a pasar cuando dejas un puesto. Había unas elecciones por el medio y miles de posibilidades, pero mi objetivo siempre fue Lugo y la gente que me conoce lo sabe bien. Si la gente pensaba otra cosa, pues agradecido estoy, porque quiere decir que lo hice bien en la faceta anterior. Yo sabía que las consellerías estaban ya muy cerradas, no fue nunca mi objetivo. Luego, lo de diputado autonómico me parece que es una función excelente, que también me gustaría, pero yo creo que hago mejor la labor actual, con mi edad, con el conocimiento que tengo de la provincia. A lo mejor mucha gente que no sabe de política piensa que es un paso atrás volver aquí. Yo creo que es un paso adelante poder volver a ser delegado.

Y como delegado, ¿con quién tiene que bregar más, quiénes son más insistentes, los alcaldes y portavoces de su partido o de otros?

Yo creo que el buen alcalde o el buen portavoz, de todos los partidos, sabe que tiene que responder ante los vecinos, que son los que cada cuatro años dicen donde tiene que estar cada uno. Por eso exigen lo que exigiría cualquiera de nosotros si estuviese en un puesto similar, inversión, servicios... A diferencia quizás de otras instituciones de nuestra provincia, mi puerta está abierta para cualquier alcalde y portavoz. Todo el mundo tiene mi teléfono. No quiero poner ejemplos para no poner en dificultades a nadie, pero muchos alcaldes o portavoces de otros partidos políticos saben que cuando me han llamado y me han solicitado alguna cuestión se ha respondido. Aquí no hay sectarismo de ningún tipo. Se gobierna para todos. Hay otras instituciones que no tienen las puertas tan abiertas.

Se refiere a las de la Diputación, imagino...

Con ver la hemeroteca se sabe. Yo, por lo que veo y lo que escucho de alcaldes del PP, no son recibidos.

Decía también hace cuatro años que usted no venía a la delegación a pisar los pies de nadie pero tampoco a que se los pisasen y desde luego no lo ha permitido, como se ha visto muy bien en la ciudad de Lugo, donde ha estado siempre al quite de lo que decía el Concello.

La delegación habitualmente lo que hace es responder. Si la gente con un mínimo sentido lee la prensa y ve los acontecimientos de los últimos años se da cuenta de que la Xunta lo único que intenta es trabajar por las ciudades en las que está, en este caso Lugo. Y muchas veces recibimos ataques gratuitos, mal fundamentados, o intentando justificar una mala acción o una mala gestión echándole la culpa a la Xunta. Y la Xunta es la única administración que en esta ciudad ha invertido y está intentando hacer ciudad desde hace muchos años. Si en esa actuación se intenta hacer o decir cosas que no son verdad pues obviamente hay que decirlo y señalar lo que está mal. Habrá pocos casos en los que usted vea que la Xunta ataca en un aspecto nuevo a otra administración. Es un poco al revés.

La realidad es que la falta de entendimiento entre el Concello y la Xunta que se arrastra desde hace años a la ciudad no le rinde, ya que no se desatascan proyectos, y políticamente da la impresión de que tampoco. Ni el gobierno local crece ni el PP sale de la oposición. ¿No sería el momento de cambiar de estrategia?

El gobierno de Lugo lleva un cuarto de siglo y desgraciadamente la gestión municipal ha brillado por su ausencia en muchos casos. Ha sido la Xunta la que ha hecho esos grandes proyectos. Pero, obviamente, yo me pongo como ciudadano y lo que quiero es que las administraciones se pongan de acuerdo. Y nuestra idea siempre ha sido esa, pero muchas veces los proyectos chocan con una administración local que o entiende que un proyecto de la Xunta beneficiaría a un partido determinado o intenta boicotear algún proyecto porque no ve que él pueda sacar rédito político. Y eso no puede ser.

Boicotear suena fuerte y a la vez es lo que el Concello también le reprocha a la Xunta.

Sí, suena fuerte. Vamos a matizar, no boicotear, vamos a decir poner palos en la rueda, que fue una de las frases que Besteiro también dijo, pero yo la había dicho antes. Hay muchos proyectos que están paralizados desde hace años. Por ejemplo, el tema de la parcela del Sagrado Corazón para hacer un centro de salud. ¿En qué país normal podemos hablar de que llevamos tres años esperando para que nos dé una parcela? ¿O en qué ciudad podemos tener un auditorio cerrado desde hace cuatro o cinco años después de una inversión de 25 millones de euros? O cuando el BNG nos acusa de no invertir en A Tinería. Hemos invertido 25 millones de euros en ese barrio consiguiendo y rehabilitando viviendas. ¿Qué hacen ellos con las viviendas que se les caen? Ahí siguen valladas las de la Praza do Campo. Otros concellos mandan cartas a los propietarios para obligarles a rehabilitarlos. O se subrogan y después les pasan la factura. ¿Qué ha hecho en vivienda pública en los últimos años cuando tiene competencias?

En vivienda, la mayor competencia es de la Xunta. De hecho, en esta nueva legislatura parece decidida a apostar por aumentar el parque público. En Lugo está impulsando ahora también varios proyectos. ¿Por qué no lo hizo antes?

En A Tinería se hicieron muchas viviendas, también en Paulo Fabio Máximo… En O Castiñeiro también estaban previstas y llevamos año y medio esperando por la permuta después de que el pleno acordara que no se hiciera más vivienda ahí y con el riesgo de perder fondos europeos… En Garabolos ya se empezaron a hacer proyectos a mitad de la anterior legislatura, llevan su tiempo. Pero el Concello también tiene competencias. La Xunta tiene líneas de ayudas para que los concellos hagan vivienda pública, ¿por qué Lugo hace esa dejación de funciones e invierte en cosas como las caldas, el carril bici o el Impulso Verde?

Lo que alega es que ya asume otras competencias que no le son propias y para las que no recibe suficiente financiación, las escuelas infantiles, por ejemplo.

Nosotros hemos construido el colegio del Sagrado Corazón, con más de de cuatro millones de euros. Hemos hecho el barrio de A Residencia, con la oficina de empleo, la residencia de Amancio Ortega, el CIS…

Sobre el Sagrado Corazón, ¿hasta qué punto la Xunta está dispuesta a implicarse económicamente para llevar a cabo un proyecto transformador en la zona del antiguo colegio como el que tanto Xunta como Concello están poniendo sobre la mesa y como el que ha llevado a cabo en A Residencia?

Nosotros llevamos tres años esperando por lo que queremos hacer, que es un centro de salud. Lo que quiera hacer el Concello en el barrio...¿Quién gobierna en Lugo? En A Residencia teníamos un espacio y unas necesidades y lo hicimos. Aquí no tenemos ningún espacio, es del Concello. Nosotros partimos de la base de que es urgente un centro de salud nuevo, encargamos un proyecto a un arquitecto y lo que nos plantea, y nos gusta, es hacer una intervención mayor por el tema del acceso de las ambulancias, de los ciudadanos... Yo creo que el barrio necesita un espacio público amplio para conectar también con la zona nueva que va a haber en torno a la estación intermodal, con el ascensor que es del Concello. Intentamos solucionar un problema que no es nuestro. Si quiere el Concello, podemos ir de la mano. Si entiende que no es necesario ese proyecto, oiga, pues denos una parcela y usted entienda qué necesita la ciudad. Y luego veremos en qué podemos ayudar. Porque además creemos que en esa zona no caben tampoco mil cosas, pero sí es una oportunidad para abrir el barrio y mejorarlo. No somos sospechosos de no hacer cosas en el Sagrado Corazón, ahí está el colegio. ¿Qué ha hecho el Concello? Aparte de decirnos que hacen falta más cosas. Porque claro, me imagino que no tendrá dinero y no podrá ejecutarlas y entonces echa balones fuera e intenta atacar a la Xunta.

Pasemos a la provincia. Altri es uno de los proyectos que, para bien o para mal, más impacto puede tener en la provincia si se lleva a cabo. La Xunta acaba de avanzar que el informe ambiental no estará hasta 2025. ¿Está posponiendo ese trámite a que se sepa si el Gobierno central destina dinero a él de los fondos europeos?

Son dos cosas independientes. Es un informe complejo. Esto es un proyecto de una empresa y la Xunta, como órgano ambiental, tiene que informarlo. Los funcionarios informan y los políticos no nos metemos absolutamente en nada, pero como con la playa fluvial o la planta de biometano que se tramita en Coeses. El de Altri es un proyecto tractor, del que se han dicho muchas mentiras. Los ciudadanos deben preguntarse, ¿qué me están intentando transmitir si, por ejemplo, alguien intenta meter como verdadera una foto con periodistas y alcaldes visitando la planta de Altri en Portugal con una chimenea detrás echando humo? ¿Me quieren intentar engañar? Se intenta mediatizar el proyecto. Como con el Camino de Santiago. Es una federación de León la que ha dicho que afectaría gravemente al Camino de Santiago, cuando la asociación de aquí no ha dicho absolutamente nada. Se han dicho muchas mentiras y la empresa también tuvo una falta de comunicación importante, como ella misma reconoció.

La contestación que hay al proyecto no es menor. ¿Cree que los ciudadanos están mediatizados? Puede haber mentiras, pero la oposición también se sustenta sobre los datos que figuran en el proyecto.

Sí, sí, yo entiendo que hay gente que está mediatizada, que está mal informada… Yo creo que en la virtud está en el punto intermedio, en ver las cuestiones positivas y negativas que tiene el proyecto, que obviamente puede tener… Algunos datos que se utilizan están muy mediatizados, quien no quiere la fábrica puede coger los datos y darles la vuelta. Pero yo no tengo que opinar sobre el proyecto, lo tienen que hacer los técnicos, si cumple o no cumple. Y después está la potencia que puede tener un proyecto como Altri, sobre todo cuando queremos apostar por el rural. Es una empresa puntera a nivel mundial. Se nos llena la boca diciendo que abandonamos el rural, que el rural no tiene que comer, y cuando tenemos un proyecto tan importante, ahora ya no nos vale. Creo que hay que ser más cautos. Hay que ver también que pasa con los fondos europeos porque se está dando largas a este asunto. Y hay otro tema que no es menor, que es la conexión eléctrica que necesita Altri, para la que también hay que dar pasos.

¿Entiende que a veces haya cierta desconfianza en la sociedad sobre el respeto a la independencia de los técnicos, más aún a tenor de esa valoración del impacto económico que tendría Altri que se hace continuamente por parte de miembros de la Xunta?

Bueno, pues entonces ya apaga la luz y vámonos, porque todo depende de eso. Pero, ¿por qué la Xunta y el Concello de Lugo o la Diputación no, por ejemplo? El técnico correspondiente puede tener sus opiniones políticas, militar en algún partido o lo que sea, pero su función técnica está ahí y puede ser recurrida. Mire el tema de los eólicos, que muchos acaban en el juzgado. Los técnicos hacen su labor de una manera magnífica, no está mediatizados para nada, por lo menos aquí en la Xunta. Yo nunca he dicho cómo tiene que ir un informe. ¿Qué más nos daría a nosotros permitir el baño a la gente de Lugo en el río?

Menciona la playa fluvial y la planta de Coeses. La primera tardó años en lograr permiso de la Xunta y miembros del PP se manifiestan contra la segunda. Resulta inevitable comparar esas situaciones con Altri.

Pero es que no podemos decir que somos Reserva de la Biosfera, llenarnos la boca de un Lugo verde y luego saltarnos la norma. Y más cuando hay un informe de la Unesco demoledor sobre el proyecto de las piscinas flotantes en el río que se planteaba. Es que ya no lo dicen los técnicos de la Xunta, lo dice la Unesco. Ahora se ha planteado otra solución y se informa favorablemente, con las correspondientes consideraciones. Como la traslocación de los mejillones del caneiro de O Muíño, porque es una traslocación única y la obra va a beneficiar al río en multitud de cuestiones. Eso tiene un análisis técnico. ¿Por qué uno sí y otro no? Léanse los informes porque ahí está la respuesta.

Vayamos a las comunicaciones, ¿será esta la legislatura del corredor de A Mariña?

Bueno, la del corredor de Sarria sí, que se aprobó hace unos días, con más de 30 millones de euros.

Por esa razón no le pregunto por ese tema.

Es que claro, muchas veces uno dice, ¿y lo que se hace? Parece que no se le da importancia, cuando se van a invertir casi 50 millones de euros en unir Lugo y Sarria. Los compromisos se van cumpliendo y yo creo que en infraestructuras a la Xunta no se le puede decir absolutamente nada, en comparación con el Estado. La apuesta por la provincia de Lugo es clara, con el eje Friol-Palas, que en breve se anunciará; esa segunda fase de la obra de Baralla; la que se está haciendo en Folgoso de Courel, donde se está haciendo una inversión muy importante y es una obra que está dando muchos problemas porque es una zona complicada, pero creemos que para octubre estará, o la carretera de Viveiro, que se acaba de adjudicar. Nuestras carreteras están en perfecto estado de conservación, la mayoría de ellas. Y las que no, sabemos lo que se necesita y están en vías.

Entre estas últimas están la de Momán a Xermade, la de Sarria a Becerreá…, sobre las que hay muchas quejas. ¿Qué planes hay para ellas?

Pues en breve habrá noticias de esas carreteras, porque están dentro de la planificación. Como en todo hay que hay que priorizar. El dinero no llega para todo. Pero la Xunta sabe de las necesidades en la provincia y se irán ejecutando, Por ejemplo, nos encantaría hacer Serra de Meira, en Lugo, y llevamos esperando desde 2018 a que la Confederación y el Concello hagan la obra que se necesita en el Rato antes.

Estamos ya en verano y hay consultorios en la provincia que no pueden funcionar por falta de médicos. Este es un problema estructural y que no afecta solo a Galicia, ¿pero ve soluciones o los vecinos de esas zonas deben mentalizarse de que tendrán que seguir desplazándose más distancia?

Es un problema estructural y que no se soluciona a corto plazo. Y no solo de Galicia, es un problema de España y de toda Europa. Los vecinos de esas zonas tienen que saber que la sanidad gallega es una de las mejores de España con diferencia.

Pero si no hay médico... El problema de Galicia, y especialmente de Lugo, es la dispersión de la población y las condiciones de movilidad.

Está claro, está claro que después cada caso tiene sus propias características. Si hay un vecino que me lea que a lo mejor no puede acceder al médico, pues dirá, mira tú. Pero las urgencias están… Tenemos los mejores hospitales, un centro puntero como el Hula… Hay que darse cuenta dónde estamos y que con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros en sanidad, que es casi la mitad del presupuesto de la Xunta, si pudiésemos tener médicos en cada uno de los puntos, ¿no los tendríamos? Pero no hay médicos y estamos haciendo maravillas, intentando buscar fórmulas alternativas. No nos dejan formar en centros donde no hay más de cuatro médicos. Y es una cuestión del Gobierno del Estado, lo llevamos diciendo dos o tres años por lo menos. Hay que también echarle un poco la responsabilidad a quien la tiene. Hoy en día casi todas las comunidades son del PP y a lo mejor hay quien piensa que viene bien que no haya médicos para seguir echando la culpa.

Suena maquiavélico.

Pero es que es así. ¿Qué problema hay entonces? Claro que nos gustaría contratar más médicos, pero no hay. Y los médicos tienen unas condiciones fantásticas. En el último año no se nos ha ido ninguno del Hula, se lo pregunté hace unos días al gerente.

El gerente también le dirá que hay médicos que no quieren venir a Lugo entre otras razones por sus malas comunicaciones.

Bien, y por eso estamos diciendo ahora mismo que es fundamental que Lugo quede conectado al Ave, o el tema de los baches de la A-6, que es lamentable. Y eso corresponde al Gobierno central. ¿Por qué no se está haciendo más presión? Yo creo que las comunicaciones, en lo que respecta a las de la Xunta, están a un nivel fantástico.

Tomó posesión como delegado de la Xunta a finales de abril. ¿Ha completado ya su equipo?

Los directores territoriales están todos, sí, falta nombrar el secretario de la delegación territorial.

Parece que ha costado nombrarlos y, con una excepción, vuelven a ser todos funcionarios, aunque esta vez había la opción de que no fuera así. ¿Las dudas sobre las retribuciones y las formas de nombramiento disuadieron a profesionales externos?

Por la labor que desarrolla un director territorial, que sea un funcionario siempre es positivo, por el conocimiento que tiene de su campo. Carmen José López es la única que no es funcionaria pero cumple el perfil perfectamente. Fue presidenta de Asociación de Jóvenes Empresarios, por lo que tiene un conocimiento del mundo de empleo muy importante, es abogada en ejercicio, una persona joven, con ganas de trabajar y es también un perfil político, obviamente, no voy a decir lo contrario.

La dirección de Cultura fue una de las que más tardó. Hubo tensiones en el partido por la persona elegida [Manuel Antonio Fernández Piñeiro]. ¿Están superadas o veremos todavía movimientos de aguas?

¿Tensiones? Yo creo que tensiones pocas, ninguna. Y tardó lo que tardó, pues como otras. La de Empleo también salió hace unos días. Se buscaba también que se nombraran en todas las provincias a la vez.

A propósito, aunque no solo, de estos nombramientos, y en el caso particular de la provincia de Lugo, ¿quién manda más Santiago o la dirección provincial del partido [Elena Candia]?

No es esa ecuación, digamos, esa suma o resta de cuestiones. Sobre los directores territoriales, la decisión es del conselleiro, cómo no, y el conselleIro tiene una serie de nombres encima de la mesa. Y después el presidente también decide en estas cuestiones, ve las posibilidades, es el presidente el que centraliza un poco todo. Se pregunta y se decide un poco en conjunto.

Aunque supongo que sería interesante que también hubiera 'feeling' con el delegado de la Xunta.

Por supuesto, exactamente, pero a ver, el 'feeling' si no lo hay se crea. Pero yo la verdad es que tengo una relación magnífica con todos los directores territoriales, con los anteriores y con estos. Todos los lunes tenemos una reunión de coordinación, que ahora quiero descentralizar.