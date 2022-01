"Desde que sale el primer diente hay que cepillarlo y usar pasta con flúor"

La salud bucal de la juventud y la vida adulta dependerá en gran medida del aprendizaje que se haga en la infancia. Buenos hábitos aplicados de manera temprana contribuyen a tener menos problemas dentales, según recuerda la odontopediatra, ortodoncista y también odontóloga especializada en atención a personas con necesidades especiales Lucía Sande.

¿Cuándo se recomienda que los niños tengan la primera consulta con un odontólogo?

Se recomienda que acudan desde que salga el primer diente, teniendo en cuenta que en algunos casos ocurrirá a los seis meses y, en otros, cuando el niño tenga un año.

¿Qué se hace en esas primeras consultas?

Se hace hincapié en la prevención con el objeto de crear hábitos como la buena higiene y cuidado de la alimentación —como no consumir azúcar, algo que la Organización Mundial de la Salud aconseja no hacer hasta los dos años de edad— que frenan la aparición de caries.

¿Cuáles son los consejos de higiene bucal para un bebé?

Hay que tener claro que el primer diente, desde el momento en el que salga, hay que cepillarlo. Algunos padres utilizan una gasa o un dedal de silicona. Eso no sirve. Lo que hay que usar es un cepillo con cabezal pequeño de cerdas de nylon y un mango ergonómico.

¿Y pasta de dientes?

Sí, pasta de dientes con flúor. Es muy importante. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Academia Americana de Odontopediatría o la Sociedad Española de Odontopediatria recomiendan el uso de pastas fluoradas para la prevención de caries. Hay que tener en cuenta que en algunas pastas la correlación entre la cantidad de flúor que contienen y la edad para la que se recomienda su uso no es correcta. A partir de la aparición del primer diente debe usarse una pasta que contenga 1.000 ppm de flúor, aunque en el envase figure que es una pasta recomendada a partir de 2, 4 o 6 años. Lo que cambia es la cantidad. En el caso de niños menores de tres años se debe aplicar una cantidad similar a un granito de arroz y, a partir de esa edad, como un guisante.

Los niños vienen a consulta por caries, las maloclusiones, que es cuando se tiene mal la mordida, y el bruxismo

¿Pasa algo si un bebé se traga la pasta?

Muchos padres dicen que su hijo no sabe enjuagarse la boca al ser demasiado pequeño. Conviene aplicar la pasta en seco porque si se moja hace más espuma. Pese a todo, no pasa nada porque el niño se trague algo o incluso todo ese granito de arroz de pasta de dientes. La cantidad es escasa.

¿Con qué frecuencia se debe lavar los dientes a un bebé?

Mañana y noche es suficiente.

¿Tiene sentido tomar todas esas precauciones con unos dientes provisionales, que van a acabar siendo sustituidos por otros?

Sí, porque esos dientes caen con 6, 7 u 8 años y si se tienen caries en ellos pueden causar dolor o infección. La prevención de caries es siempre importante. Por ejemplo, las muelas no se caen hasta los 10 o 12, si hay caries y la infección llega a un punto que no se puede dejar ese diente en boca hay que retirarlo, pero dejando un separador que haga sitio al diente que lo ocupará después.

Citaba antes la recomendación de la OMS de evitar por completo el consumo de azúcar antes de los dos años de edad. ¿Diría que ese es un consejo que se cumple?

Por lo que veo a mi alrededor, no, en muchos casos se le da antes de esa edad a los niños algún dulce, chocolate...

Resulta muy llamativo que hoy en día un grandísimo porcentaje de niños llevan ortodoncia. ¿Necesitan ahora en más casos ortodoncia o simplemente hay más concienciación en lo que a salud bucal se refiere?

No es que lo necesiten todos. Pero es verdad que, por ejemplo, los cambios en la alimentación no han ayudado. Antes era más dura. Por ejemplo, bocadillos con pan duro y no pan de molde, menos batidos y platos triturados. La comida dura obliga a masticar y fortalecer esos músculos. Es recomendable que, desde que el niño tiene dientes, se le dé también comida más dura y fibrosa. Los platos de cuchara están muy bien, por supuesto, pero también algo que deba masticarse.

¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente entre los niños?

Las caries, las maloclusiones; es decir, tener mal la mordida y que es algo que conviene prevenir e ir corrigiendo. Es mejor corregir cuando son pequeños y evitar tener que poner brackets con 20 años. También vemos ahora muchos casos de bruxismo.

¿Bruxismo causado por estrés?

El estrés es una de las causas. También está relacionado con el uso de pantallas antes de dormir y con la respiración oral y no por la nariz.