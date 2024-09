Lo que se sabe del Primark de Lugo: fechas, ubicación y empleos

La multinacional dublinesa Primark, uno de los gigantes del sector textil a nivel mundial, anunció este jueves sus planes de expansión para el próximo año en España. Entre las novedades, destaca la apertura de una nueva tienda en el centro comercial As Termas de Lugo.

Aunque el nombre de la compañía irlandesa había sonado en varias ocasiones para instalarse en la capital lucense, hasta ahora ninguna operación había llegado a concretarse. Sin embargo, parece que el 2025 será el año en que los lucenses podrán disfrutar de la amplia oferta de ropa y complementos que caracteriza a Primark. ¿Qué sabemos tras el anuncio?

Detalles de la nueva tienda

Según la información compartida por la empresa, se prevé que la tienda de As Termas cuente con cerca de 50 empleados, lo que supone una importante oferta de empleo para la ciudad. Además, este será el tercer establecimiento de Primark en Galicia, sumándose a los ya existentes en el centro comercial Marineda City de A Coruña y As Cancelas en Santiago de Compostela, ambos abiertos hace más de una década.

Por el momento, la dirección de As Termas no ha revelado detalles sobre la fecha exacta de apertura ni sobre qué locales específicos ocupará la tienda. "No podemos aportar detalles por el momento", indicaron desde el centro comercial.

Posibles ubicaciones

Dada la amplia superficie que suelen requerir las tiendas de Primark (la de A Coruña cuenta con cerca de 4.500 metros cuadrados y la de Santiago con 2.500), se barajan dos posibilidades para su emplazamiento en As Termas:

La suma de varios locales disponibles en la planta baja del centro comercial, entre la zapatería Ulanka y la juguetería ToysRus .

y la . El local que actualmente ocupa la compañía sueca H&M, junto con algún espacio adicional. Cabe recordar que H&M anunció a principios de año el cierre de su tienda en As Termas, como parte de un plan de regulación de empleo que afectará a casi 600 trabajadores en toda España.

Impacto en el empleo local

La llegada de Primark a Lugo supone una importante oportunidad laboral para la ciudad. Basándose en experiencias previas, se espera que la compañía reciba cientos de currículos para cubrir los cerca de 50 puestos de trabajo que se crearán en la nueva tienda.

El director general de Primark en España, Carlos Inácio, expresó su satisfacción por la ampliación de la presencia de la marca en el país: "Estamos encantados de ampliar nuestra cartera de tiendas en todo el país, generando oportunidades de empleo y teniendo un impacto positivo en las comunidades locales en las que operamos".

Contexto empresarial

Primark, con sede en Dublín, cuenta actualmente con más de 450 tiendas repartidas en 17 países de Europa y Estados Unidos, empleando a más de 80.000 personas. España, donde la compañía desembarcó hace 18 años, es el segundo país con mayor presencia de la marca.

Con las aperturas previstas para 2025 en Lugo y Zaragoza, Primark alcanzará las 67 tiendas en territorio español, consolidando así su posición como uno de los principales retailers del sector textil en el país.

¿Y qué pasa con Abella?

Mientras As Termas recibe un espaldarazo con el anuncio de la llegada de Primark, siguen sin trascender novedades sobre el centro comercial de Abella. En esta gran área, de más de 37.500 metros cuadrados de superficie y que abrió sus puertas hace nueve años, solo funciona el hipermercado Family Cash. Todos los demás locales siguen sin actividad.

Este centro comercial abría sus puertas en 2015, tras una inversión cercana a los 89 millones de euros, y en algún momento se barajó la posibilidad de que Primark se instalase allí. Su caída fue rápida. A mediados de 2019 ya no quedaba ningún local abierto en el interior y solo funcionaba el restaurante de comida rápida del exterior.

La familia valenciana Canet adquiría a principios de 2022 el centro comercial a la inmobiliaria del banco que se había hecho con él y en agosto abría el hipermercado Family Cash.