¿De qué se quejaron los lucenses en octubre?

Los ruidos provocados por los conciertos y otros espectáculos celebrados en la ciudad durante el San Froilán y problemas relacionados con los buses urbanos centraron buena parte de las quejas y sugerencias que los lucenses hicieron al Concello en octubre. En total fueron 46, según informó la concejala del PP Mar Carballas. De esa cifra, una decena fueron quejas relacionadas con el transporte público urbano.

La dificultad en el acceso a la información sobre las rutas y los horarios de los buses, tanto en internet como físicamente, en las pantallas que hay en algunas paradas, motivó quejas. El área de Mobilidade, que dirixe Rubén Arroxo, explica que toda la información del servicio está disponible en la web urbanoslugo.com. Sin embargo, el Concello sigue sin disponer de una app de los buses urbanos ni estos están en Google Maps, herramientas habituales y que permiten un acceso más directo y rápido a la información sobre el transporte urbano.

Otras quejas recibidas en octubre están relacionadas con la falta de puntualidad de la ruta 9, que une la zona norte (Abella) con el casco histórico, y que se está viendo afectada por las obras que se llevan a cabo en calles del recinto amurallado. Se repiten también quejas sobre saturación de alguna línea a alguna hora y sobre horarios inadecuados de otras. Un usuario se queja de que el bus que atraviesa la ciudad de sur a norte va muy lleno a las ocho de la mañana, aunque los datos de viajeros registrados por la empresa no refrendan esa protesta, según responde el gobierno local. Trabajadores del Hula también se quejan de que el bus que va al hospital por A Fervedoira no llega a tiempo para el cambio de turno. En respuesta a esta y otras quejas, el gobierno explica que el contrato con Monbus tiene un límite de kilómetros, que se están utilizando en su totalidad, por lo que no es posible ampliar el servicio.

También hay usuarios que piden más marquesinas —se instalarán en 2024, se les responde— y que se quejan de las dificultades para obtener la tarjeta ciudadana, que permite acceder a descuentos en el bus. En septiembre se produjo el habitual pico de demanda y provocó cierta demora, se excusa el gobierno local. "Una vez más, a los problemas no se dan soluciones", lamentó Carballas. Las quejas por la tarjeta ciudadana llegan por varias vías y una ciudadana denunciaba este jueves a este periódico que, pese a hacer un buen uso del dispositivo, este se estropea y el Concello obliga a pagar por la obtención de otro y tarda más de un año en traspasar el saldo.

Las quejas por los ruidos de los espectáculos del San Froilán fueron realizadas por vecinos del entorno del parque Rosalía de Castro, de A Mosqueira y de Augas Férreas, donde hubo una verbena. Igualmente, dos comunidades de vecinos de la Ronda das Mercedes protestan por la apertura de una discoteca en esa zona.

Otras preocupaciones: aparcamiento, bancos, parques infantiles y piscinas

El informe sobre quejas y sugerencias al Concello del mes de octubre es, de nuevo, un reflejo de lo que demandan y de lo que preocupa a los vecinos de la ciudad. A algunos residentes del centro que no tienen garaje les inquieta su futuro, ya que con las obras de peatonalización que se llevan a cabo desde hace meses ya han tenido que dejar de aparcar en la calle y se ven obligados a hacerlo a cierta distancia de sus viviendas.



A personas mayores que acuden con frecuencia al cementerio lo que les gustaría es que se colocaran más bancos en algunas zonas, ya que la necrópolis es grande y les cuesta caminar sin pararse a descansar.



La lentitud de obras como la del parque infantil de O Castiñeiro (casi listo) exaspera a algunos ciudadanos. Otros piden mantenimiento de carreteras como la carretera de A Louzaneta o el Camiño da Costa.



Hay lucenses que piden que la piscina de As Pedreiras abra más temprano y familias que se creen que el agua de la de Frigsa está fría para los niños. El Concello responde que en los vasos el agua está, salvo incidencias, a 28,5 grados (la normativa fija un rango de 24 a 30) y que a las duchas llega a 37 grados.