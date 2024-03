¿Qué queda del caso 15 años después?

Hace dos décadas la provincia de Lugo sumaba más de una veintena de burdeles, hoy no llegan a diez. Las nuevas tecnologías para poner en contacto a prostitutas y clientes atropellaron a buena parte de estos sórdidos negocios, pese a lo cual los que quedan mantienen su filosofía. Tres en el área de Lugo (Ladies en Outeiro de Rei, Glamour en la capital y Tritón en O Corgo), uno en A Mariña (el Eclipse de Ribadeo), tres en el sur (Fany en Monforte, Morriña en Pantón y Las Rocas en Chantada) aguantan el tipo y son historia ya el Luxor de Castro, varios en O Corgo y, por supuesto, Queens, Pazo o Eros.

Los supervivientes superaron el covid-19 y aquellos días de exigencia de distancia personal, vamos, la antítesis de lo que ocurre en un club de alterne. Sin embargo, sobre todo los locales que están a las afueras, no solo sortearon la pandemia sino que se llenaron cada noche en lo más crudo de la crisis sanitaria. El motivo: en teoría son hoteles que ofrecen habitaciones a clientes y chicas. ¿Y que restricciones hubo para hoteles? Pues casi ninguna. Para el dueño solo era preciso vigilar y dar la voz de alarma para que todo el mundo subiese a los cuartos. Es decir, lo que parecía una actividad imposible en aquellos días de encierros y aplausos desde los balcones era todo lo contrario, un foco de contactos que nadie iba a reconocer.

El revés les llegó en la pospandemia. Las mujeres se fueron y no vinieron otras, por lo que quien no tenía "colchón" cerró. Al final, para los que se mantuvieron, todo volvió a la normalidad.

El de los TPV

Los prostíbulos no son ajenos tampoco a los cambios económicos y el pago con tarjeta es otro talón de Aquiles en un tipo de negocio donde, de siempre, fluyó el dinero negro. Y esto enlaza directamente con uno de los acusados del caso Carioca. Marcos Grandío, que regentaba el Eros en Garabolos, aquel club que ardió hasta tres veces. Tras irse de Lugo, montó o dirigió varios negocios similares en distintos puntos de España, sobre todo en Madrid, hasta que acabó ofreciendo servicios de pago a sus colegas.

El problema del pago digital es que, obviamente, las mujeres no son empresarias autónomas que tienen cada una su TPV. Es el propietario del local el que recibe el importe y el que presuntamente da el dinero en efectivo a las chicas, todo ello sin ningún tipo de factura ni recibo. Hacienda pone enseguida el foco sobre esta actividad, que supuestamente haría que las cuentas de dinero en A de los burdeles se inflasen.

Estos TPV específicos, según la Policía, facturan a una empresa ajena (con un nombre que además nada hace pensar en un prostíbulo) y, a cambio de una comisión que ronda el 10%, que se le suele repercutir al cliente, el dueño del club recibe el dinero en efectivo. La Audiencia Nacional va a juzgar en breve una trama con 30 implicados en este tipo de actividad, la conocida como operación Pompeya -donde hasta había aparecido implicado en su día Cándido Conde Pumpido-, que llegó a montar hasta cajeros falsos en los lupanares.

El del Queens. Su violencia con las chicas era pública y notoria. El sumario del caso Carioca está lleno de declaraciones de mujeres sobre las salvajadas que José Manuel García Adán perpetraba en el Queens, ese club oculto en carreteras secundarias cercanas al polígono de O Ceao donde muchas noches había varios coches de Policía o Guardia Civil aparcados en la puerta, con total impunidad.

Adán está preso desde 2009 y, aunque pasó algunos meses libre a la espera de juicio, la sentencia de 21 años por maltrato y agresión sexual a su pareja y madre de su hija lo metió entre rejas, donde sigue. El cabecilla de la trama del caso Carioca cumple su condena actualmente en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), sin haber disfrutado de permisos penitenciarios en todo ese tiempo. Es decir, solo salió para ir a declarar y muchas veces, ni siquiera, porque lo hizo por videoconferencia.

Por tanto, está a punto de cumplir 15 años dentro de prisión, más de dos tercios de su pena, con lo cual ya podría disfrutar de permisos. Sin embargo, parece ser que el hecho de que tenga pendiente el juicio del próximo mes de junio, el de la pieza central del caso Carioca, hace que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria sea reacio a concederle beneficios penitenciarios. Incluso sería el propio Adán quien estaría deseando que se celebre esta vista, donde la petición del fiscal en su caso es solo de un año y medio. Las cuentas le salen y, pase lo que pase en junio, a finales de este año o principios del próximo podría salir periódicamente y, en breve, conseguir el tercer grado.

El del bar y los guardias. De los cinco acusados en esta última pieza, el de perfil más bajo es Jesús Gónzalez Varela, responsable cuando se desató la redada del Eclipse de Ribadeo. Suso dejó el mundo de la prostitución y se puso al frente de un bar estándar, en la capital lucense. Le queda rendir cuentas por cohecho pasivo en el juicio de junio, con una petición de la Fiscalía de solo un año.

Los dos guardias civiles ya están jubilados. Armando Lorenzo, que ya estaba al borde de pasar a segunda actividad en 2009 y sobre el que hoy pesa la mayor amenaza (21 años), sufre problemas graves de salud. Con su edad (más de 70) y esa situación física, aunque sea condenado ya posiblemente nunca volverá a la cárcel.

Su jefe, a quien el fiscal le atribuye omisión de perseguir delitos por no saber qué hacía su subordinado, con 19 meses como amenaza, también pasará la penitencia sin mayor padecimiento que el escarnio público.

Unos se fueron y de otros no se sabe nada

Voces autorizadas de la operación Carioca auguran que no habrá juicio. Y en caso de haberlo, no durará ni mucho menos los ocho días previstos. De más de medio centenar de chicas, de las cuáles la práctica totalidad abandonaron Lugo, no se sabe su paradero y posiblemente hayan regresado a sus países de origen.



La segunda línea de los clubs, los empleados, prefirieron igualmente cambiar de aires. Uno de los lugartenientes de Adán, ya juzgado y condenado en otra parte separada de la Carioca, sí sigue en Lugo, donde vive con su novia rusa.



Aquella relación estrecha entre agentes y proxenetas ya no existe. La connivencia que descubrió Pilar de Lara pasó a la historia y solo es ya un mal recuerdo para los cuerpos policiales. Eso no es óbice para que los burdeles sigan siendo fuente informativa de primer orden para resolver delitos.



300 tomos es el volumen del caso Carioca, una operación que iba para gran cruzada contra la prostitución y que, con el paso del tiempo, se fue diluyendo.

Cabecilla. Adán lleva 15 años preso y, pese a que aún no disfrutó de permisos penitenciarios, estaría a punto de lograr el tercer grado.



Guardia Civil. El cabo al que piden 21 años de cárcel posiblemente no volverá a prisión aunque sea condenado, por su edad y su mal estado de salud.



Pandemia. Algunos prostíbulos, aunque parezca chocante, hicieron su agosto en lo peor de la crisis sanitaria con las noches a tope.



Retribuciones. El pago con tarjeta, cada vez más habitual, es un problema para la contabilidad de locales donde fluye el dinero negro.