¿Qué pinta un casco en el busto de Rafael de Vega?

Las personas que pasaron en la mañana de este martes por la calle Rafael de Vega seguro que se llevaron una sorpresa al observar el curioso adorno que lucía el busto dedicado del célebre doctor que da nombre a este vial.

La estatua, realizada como homenaje a este médico que fue fusilado durante la Guerra Civil, amaneció con un casco de moto de color blanco con dos franjas verticales rojas.

El detalle no pasaría de ahí si no fuese porque ese mismo casco está empezando a adquirir cierta relevancia en Lugo, pues no es la primera vez que aparece en un lugar inesperado en las últimas fechas. Sin ir más lejos, la pasada semana ese mismo objeto –o uno de similares características– fue colocado encima de un bolardo en otra de las calles de la ciudad.

Pero, ¿quién está detrás de estos actos? Por el momento se desconoce la autoría de estas originales exposiciones, aunque en cualquier caso parecen estar más cerca de ser una simple travesura que un acto vandálico contra el patrimonio de la capital lucense.