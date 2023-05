LUGO. El cementerio de San Froilán ha llegado a una situación límite por falta de personal y ha llevado a su responsable política, la nacionalista Cristina López, a reconocer el viernes que no había garantías de que la próxima semana se puedan celebrar entierros, algo de lo que responsabilizaba al socio de gobierno, responsable de recursos humanos. Ayer, López mantenía este reproche pero aseguraba que, de una forma u otra, los enterramientos se llevarían a cabo, bien con medios propios o recurriendo puntualmente a una empresa en caso extremo. "Non vai quedar ninguén sen enterrar", afirmaba, a la vez que la Asociación de Empresas Funerarias tendía la mano al Concello "na procura dunha alternativa que asegure unha prestación óptima, sexa cal sexa o modelo de xestión que elixa a institución". ¿Pero cómo se ha llegado a esta situación?

¿Cuántos puestos hay y cuántos están cubiertos?

El cementerio tiene seis puestos de trabajo. Uno está vacante desde agosto, cuando se jubiló un trabajador. De los otros cinco, uno obtuvo baja médica el viernes, tras sufrir una accidente laboral hace quince días, y otro iniciará vacaciones el lunes, por lo que solo quedarían tres, pero entre estos hay una trabajadora que acaba de incorporarse de una baja médica y tiene un problema en una mano que le impide llevar a cabo tareas de mucha carga física. La falta de personal que arrastra el servicio ha obligado ya hace tiempo a reducir los entierros a las mañanas, lo que ha dado lugar a quejas de los ciudadanos.

¿Por qué no se cubren plazas vacantes y ausencias?

La edil de Persoal, la socialista Paula Alvarellos, asegura que las vacantes no se pueden cubrir con personal interino, a través de bolsas de empleo, sino que tienen que ir a ofertas públicas de empleo. Y asegura que desde Participación Cidadá no se ha solicitado de la forma adecuada, versión que niega categóricamente López, quien sostiene que continuamente se le decía que se iba a tramitar pero no se hacía. La situación estalló la semana pasada y llevó a López a solicitar la incorporación de una persona con un contrato de acumulación de tareas, pero este fue rechazado por el interventor al constatar que había alguna plaza vacante sin cubrir. Fue entonces cuando desde alcaldía se dio la orden de llevar a la junta de gobierno de la próxima semana el compromiso de incluir una plaza de enterrador en la oferta pública de empleo de este año, trámite suficiente para que sí se pueda cubrir la vacante a través de una interinidad. López pidió que se celebrara una junta de gobierno extraordinaria el viernes para adoptar ese acuerdo y no esperar al miércoles, pero la solicitud no fue atendida. La edil sostiene, asimismo, que siempre ha habido dificultades para que se cubrieran bajas médicas y ausencias, como la que se producirá por vacaciones el lunes y cuya cobertura fue solicitada hace unos veinte días, remarca. A esa se sumó otra el viernes, por la mencionada baja de salud. Alvarellos asegura que tramitar una sustitución lleva días porque el expediente pasa por Persoal, Contabilidade e Intervención.

¿Existe la opción de recurrir a una empresa privada?

El PSOE insiste en que el problema del cementerio se debe a falta de previsión y a mala gestión del BNG y recuerda la opción que tiene de apoyarse en una empresa privada si es necesario, como hizo el PSOE en algún otro servicio cuando no quedó más remedio, dice, citando la reparación de fugas de aguas. Los nacionalistas aseguran que en el caso del cementerio no es compatible porque la diferencia aquí es que existen plazas que están sin cubrir, como se señala desde el servicio de Intervención, que ya hizo reparos similares en otros servicios, advirtiendo además de que el personal de la empresa podría denunciar al Concello y acabar en la plantilla municipal, como ya sucedió con el 010. En el de caso del servicio de aguas, el recurso a una empresa se justifica en el hecho de que el Concello no dispone de toda la maquinaria que se necesita para algunas reparaciones.

La particularidad de un servicio que tiende a privatizarse

En el fondo subyace el debate sobre el modelo de gestión del cementerio. El BNG aboga porque siga siendo público, pero en el área socialista parece haber más dudas dadas las particularidades de este servicio. Las labores de enterramiento suponen mucha carga física y las bajas laborales y los traslados de servicio por razones médicas son habituales. En este momento hay tres trabajadores en otras áreas por esa razón. La tendencia, además, al menos en las ciudades es a externalizar el servicio, o como mínimo la parte relativa a los enterramientos. Mientras tanto, PP y Cs critican la política de recursos humanos del bipartito y que antepongan los intereses partidistas a los públicos, dicen. Cs fue un paso más allá y pidió a la alcaldesa que tome las riendas y se haga cargo de la situación para garantizar los entierros.