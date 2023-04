La nueva lista de Spotify de Torre de Núñez, un "viaje emocional por Galicia" de la mano de Pablo Novoa

Pablo Novoa presentó el lunes en Lugo la lista oficial de Spotify Con acento gallego de la empresa cárnica Torre de Núñez, con más de hora y media de música "seleccionada en positivo" por este músico vigués, quien destacó en la presentación que la playlist incluye conocidas canciones como Negra sombra o Miña terra galega. Mientras, el CEO de la firma lucense, José Manuel Núñez Torre, destacó que el jamón y la música hacen un maridaje perfecto y que es un honor contar con Novoa para firmar la lista.

La lista oficial de Torre de Núñez presenta a artistas como Sen Senra y C Tangana, Luz Casal y Carlos Núñez, M Clan, Novedades Carmiña, Ialma, Andrés do Barro, Amaral y Los Amaya. Todos con algo en común: Galicia. Galicia es el vínculo que une todos los temas. No todas las canciones son gallegas, sino que el oyente encontrará versiones y artistas con una profunda conexión con nuestra tierra.

En el acto de presentación pública de la lista Con acento gallego de la cárnica lucense, y antes de dar paso al cóctel con productos Torre de Núñez, Pablo Novoa interpretó a la guitarra 'Negra sombra', incluida en la lista como extra. Novoa hace un guiño así a su compositor, Xoán Montes, también lucense, para conectar con la tierra de origen de Torre de Núñez.