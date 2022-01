De que morremos con máis frecuencia as persoas de Lugo?

As últimas estatísticas anuais dispoñibles son as do 2020, posto que o informe do INE adoita saír no último trimestre do ano. Neste senso, no exercicio pasado as mortes na provincia aumentaron un 6%, moi por baixo do 17,9% que medraron de media en España.

En concreto, na provincia de Lugo faleceron 5.093 persoas durante o 2020, o que supón unha media dunhas 14 ao día. Deste total, case unha de cada tres foi a consecuencia de enfermidades do sistema circulatorio. Esta causa tamén é a máis repetida no resto de España, aínda que en menor proporción (no conxunto do estado este tipo de doenzas supoñen un 24,3% das defuncións, fronte ao 31,5% que representan en Lugo).

A continuación sitúanse os tumores, que provocaron un 23,1% dos falecementos, unha estatística lixeiramente por riba da media española (22,8%). As patoloxías do sistema respiratorio (9,7%), os trastornos mentales e do comportamento (8,3%) e as enfermidades dixestivas (4,9%) completan as cinco causas máis frecuentes de morte en Lugo.

Envía a túa consulta a asgandaras.gal/dudas