Lugo es la provincia española en la que más plazas MIR de Familia quedaron vacantes: 19 de las 30 que se ofrecían para toda el área sanitaria. Es la segunda vez que se produce este fenómeno, que trasciende el ámbito sanitario y el tiempo presente. Familia es la especialidad en la que hay más escasez de médicos en toda España -el informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 del Ministerio establece que es la que tiene "peores pronósticos de déficit"- y en la que sus profesionales están más envejecidos. El hecho de que queden 131 facultativos de cabecera sin formar en todo el país es una malísima noticia para el 2027, cuando debieran incorporarse al mercado laboral.

Singularmente es una malísima noticia para Lugo porque hay más posibilidades de que un médico acabe ejerciendo en el área en la que se formó que moviéndose a una nueva. Por ejemplo, de los 17 médicos de Familia que acabaron su residencia esta semana, diez seguirán trabajando en Lugo. Aunque siempre se capta personal de otras zonas, perder residentes significa sin duda perder personal potencial.

A diferencia de la anterior convocatoria, en esta la lucense no es la única área gallega con vacantes, algo que también ocurrió en Ourense y Ferrol. Precisamente la presencia de Ourense en esa lista contradice la lectura que algunos expertos hicieron el año pasado: que se ocupaban las plazas de esa provincia porque tenía mejores comunicaciones al estrenar el Ave.

Muchos ven el principal hándicap de Lugo en otro sitio. "Los residentes tendrían que saber de antemano dónde estará su plaza", explica Lorenzo Armenteros, médico de Illas Canarias y tutor, que recoge el sentir de muchos.

Pilar Rodríguez Ledo, responsable de docencia del área, admite que es una alternativa que se analizará para el futuro: la de ofertar las plazas por distritos sanitarios, especificando si el centro de salud estará en la zona centro, dentro del área de influencia del Hula; en Burela o en Monforte. Tampoco descarta que se ofrezcan menos plazas. "Aunque lo ideal sería ocuparlas todas y así se podrían ofrecer por distritos", explica, y recuerda el peligro de que solo se elija Lugo y A Mariña y Zona Sur se quede sin poder ejercer su capacidad formativa.

A su juicio, e insistiendo en que se debatirán todas las medidas posibles, las principales razones por las que no se elige Lugo son extrasanitarias, no relacionadas con la formación. El gerente del área, Ramón Ares, coincide. "A Lugo le perjudica que se tiene un menor conocimiento del área que de otras y también el sistema de elección, que desfavorece a hospitales como los nuestros", dice.

Rodríguez Ledo propone un sistema de elección de plaza MIR como el de una oferta pública de empleo: en el que no se deja de bajar números hasta que se cubren todas las plazas. Entiende que si se acreditan es porque se necesitan, así que es imprescindible que se ocupen.

La posibilidad de solicitar plaza en Lugo y acabar en Monforte o Burela puede disuadir a muchos, pero no a todos. "Yo iba a pedir en Ourense porque hice las prácticas allí, pero al saber que también había plaza en Monforte cambié de idea y estoy muy contenta", explica María López, natural de Sober residente de segundo año en Escairón, que tenía clarísimo que no quería estar vinculada a un hospital con residentes de otras especialidades como el Hula, sino en un comarcal donde los únicos especialistas en formación son de Familia. "Rotamos por muchas especialidades y si hay otros residentes ellos van los primeros siempre. En el hospital de Ourense vi, por ejemplo, que incluso un estudiante de sexto año de Medicina iba antes que el residente de Familia. Yo tengo que poder hacer las cosas para poder aprender y para eso un comarcal es lo mejor", asegura.

Juan Eiroa, R1 en Burela, tenía claro que elegiría Familia precisamente porque es la única especialidad de la que puede formarse en Burela. A sus 47 años, con otras tres carreras a sus espaldas y más que establecido en la comarca no se planteaba otra cosa. Cree que la imposibilidad de cobertura de plazas MIR de Familia evidencia "la crisis de la especialidad".

Julio Villar, residente de segundo año en Monforte, quería formarse como otorrinolaringólogo, pero al no conseguir un número suficiente en el examen MIR ha acabado como residente de Familia. Cree que ha sido un acierto porque la especialidad le gusta mucho y es "más proactiva y con más autonomía" de lo que pensó inicialmente.

Cree que el principal elemento disuasorio que puede tener el área de Lugo es ofrecer plazas en tres distritos diferentes sin especificar. "No es normal que elijas plaza sin saber dónde vas a acabar viviendo", señala. En su caso, por ejemplo, al ser originario de Vigo, tanto Lugo como Monforte le valía como destino. "No me planteaba irme a A Mariña porque buscaba algo que me quedase más cerca de casa", reconoce.

Las comunicaciones también pueden suponer un factor importante para algunos residentes. "Si estás en Monforte o en Burela necesitas coche y quizás en otras ciudades no sea tan imprescindible", explica.

Los residentes consultan a otros compañeros que empezaron antes su formación sobre las condiciones de uno u otro sitio, tanto las puramente profesionales —cómo son las guardias o los tutores— como las sociales —oferta de ocio en la ciudad o precio de los alquileres— y las respuestas afectan a su decisión. "Por ejemplo, las guardias en Urgencias del Hula son complejas, te dejan solo con tu lista de pacientes y a veces te ves muy expuesto. En otros hospitales no pasa", dice Villar.